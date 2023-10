Nucera e De Leo battono anche il caldo alla “Maratonina Blu Jonio”

Il caldo è stato l’inatteso protagonista dell’undicesima “Maratonina Blu Jonio”, che ha avuto partenza ed arrivo a Riposto. Oltre 600 gli atleti al via della gara FIDAL, ben organizzata dalla Podistica Jonia Giarre con la fattiva collaborazione dei Comuni di Riposto, Mascali e Fiumefreddo di Sicilia e dell’Unpli nazionale e valida come 6^ prova del circuito di “Mezze Maratone di Sicilia 2023”. La temperatura ha toccato pure i 28° gradi, mettendo in difficoltà gli stessi atleti, che si aspettavano un clima ben diverso a fine ottobre.

21,097 chilometri di un percorso che scorre veloce a fianco dello Jonio e che attraversa i territori di Riposto, Mascali e Fiumefreddo di Sicilia (Marina di Cottone) prima di tornare a Riposto. Francesco Nucera e Palma De Leo hanno vinto la corsa, scrivendo i loro nomi nell’albo d’oro della manifestazione. L’atleta di Mussomeli, tesserato per l’Universitas Palermo, si è imposto con il crono di 1h12’18, precedendo Dario Longo (Amatori Regalbuto, 1h12’59) e Corrado Mortillaro della Podistica Messina; per lui crono di 1h15’56. Tra le donne, la calabrese De Leo ha sbaragliato la concorrenza, chiudendo la prova a braccia alzate con il tempo di 1h26’08. Piazza d’onore per Silvana Cristaldi (Casone Noceto) in 1h31’59, terza Simona Sorvillo (Trinacria Palermo) in 1h34’54. Sul palco, ad alternarsi nelle premiazioni dei primi assoluti, anche il sindaco di Riposto Davide Vasta e l’arcivescovo di Acireale Monsignor Antonio Raspanti, presidente della conferenza episcopale siciliana.