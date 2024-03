Pallanuoto serie B, la capolista Muri Antichi di scena alla "Scandone"  

Parola d’ordine continuità. La Muri Antichi vuole proseguire la marcia in vetta alla classifica del campionato di serie B di pallanuoto maschile e sabato avrà di fronte un impegno stimolante contro la Napoli Lions, una delle squadre più attrezzate del girone 4. Si giochera nella mitica piscina “Scandone” di Napoli (inizio alle 13:30) la partita di cartello della 12^ giornata, terza di ritorno, con la capolista pronta a dare battaglia alla temibile rivale.

La squadra etnea ha le giuste motivazioni, come afferma il presidente Spinnicchia: “Torniamo alla "Scandone "contro i Lions, compagine forte, che sta vivendo un buon momento. Proveremo a far meglio possibile per allungare la striscia positiva di risultati. Rispetto alle ultime partite, dobbiamo avere un approccio più attento e provare a mettere in vasca subito il nostro ritmo. Siamo pronti a vivere un match combattuto fino alla fine e sarà sicuramente meglio così per la crescita dei nostri giovani". “Ci aspetta un confronto difficilissimo – le parole di mister Scebba – andremo da "primi della classe" contro i Lions, che avranno voglia di rivalsa per l’andata. Abbiamo recuperato le energie necessarie per fare bene”.