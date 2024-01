Scherma, il fiorettista acese Daniele Garozzo impegnato in Coppa del Mondo

Il fiorettista acese Daniele Garozzo si candida ad un ruolo da protagonista nella prova d'apertura della Coppa del Mondo di scherma, in programma a Parigi. La “corazzata” azzurra del ct Stefano Cerioni cercherà conferme importanti proprio nella capitale francesce, dove sono in programma a luglio le Olimpiadi, per obliterare il prezioso “pass” della rassegna a cinque stelle e dare un ulteriore segnale di forza alla concorrenza.

Garozzo, campione olimpico a Rio de Janeiro 2016 e argento a Tokyo 2020, vuole iniziare l’anno nel migliore dei modi. In virtù della posizione nel ranking individuale, il portacolori della Frascati Scherma salterà le qualificazioni, entrando direttamente nel tabellone principale, che si svilupperà sabato, mentre la competizione a squadre è in calendario domenica. Sulle stesse pedane, in gara pure le donne dell’Italia con in testa la toscana Alice Volpi, campionessa iridata e fidanzata proprio di Garrozzo.