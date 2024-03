Scherma protagonista a Misterbianco, oltre 900 atleti da tutta Italia

La scherma ha incontrato le istituzioni cittadine. A Palazzo degli Elefanti, il sindaco di Catania Enrico Trantino e Sergio Parisi, assessore ai Lavori Pubblici e Infrastrutture, Politiche Comunitarie e Programmazione Fondi di Investimento Europeo, Sport del Comune di Catania, hanno accolto gli organizzatori della seconda prova nazionale di qualificazione spada m/f categoria Cadetti e Giovani. In rappresentanza della Federazione Italiana Scherma a Palazzo degli Elefanti era presente il consigliere nazionale Sebastiano Manzoni. L'atteso appuntamento si svolgerà sabato e domenica a Misterbianco (Sicilia Fiera - Ingresso sud via Marchetti, traversa di via Carlo Marx) e coinvolgerà oltre 900 gli atleti provenienti dai migliori club scherma della Penisola. A organizzare l’evento il Club Scherma Acireale (COL), in collaborazione con la Federazione Italiana Scherma, il Comune di Catania e il CONI Sicilia. Sarà una due giorni di grande scherma che concederà il pass ai Campionati Italiani di categoria, in programma a Genova dal 25 al 28 maggio; in quell’occasione saranno assegnati tutti i titoli tricolore Under 17 e 20.

"Siamo molto felici che la Federazione Italiana Scherma abbia scelto il nostro territorio per far disputare una gara così importante - ha affermato il sindaco Trantino - sarà la possibilità per i tanti atleti e per i loro accompagnatori di visitare la nostra città. Ringraziamo il consigliere nazionale Sebastiano Manzoni, grazie alla sua attività da dirigente sportivo valorizza la nostra Terra". "Il Comune di Catania è lieto di contribuire all’organizzazione della Prova - ha dichiarato Sergio Parisi, assessore ai Lavori Pubblici e Infrastrutture, Politiche Comunitarie e Programmazione Fondi di Investimento Europeo, Sport del Comune di Catania - Attraverso una convenzione con gli hotel nei quali alloggeranno atleti e accompagnatori e alla tassa di soggiorno che questi pagheranno, siamo in grado di concedere agli organizzatori una cifra importante". "Il ringraziamento va all’Amministrazione comunale di Catania per il sostegno - il commento di Sebastiano Manzoni, consigliere nazionale di Federscherma -. Novecento atleti in compagnia dei loro accompagnatori sbarcheranno a breve sull’Isola e siamo felici di poter mostrare loro il meglio della nostra Sicilia".