Cosa fare a Catania, gli eventi del week-end: Marranzano World Fest, Sagra delle ciliegie, Festa della Mandorlata

1. Marranzano World Fest - 13ª edizione - Dall’1 al 3 luglio suoni, ritmi, colori, lingue e culture nei pressi del centro storico di Catania, a partire dal Monastero dei Benedettini, dove si ritorna dopo due anni di nomadismo pandemico.

2. Corteo 'Catania Pride' - Sabato 2 luglio 2022 appuntamento a Catania con la parata del 'Catania Pride' al termine della settimana Pride. Il raduno è previsto per le ore 17.00 in Piazza Borgo. Successivamente il corteo si sposterà a Villa Bellini, Piazza Stesicoro e Piazza Università (e non alle Ciminiere come originariamente previsto).

3. Sagra del Cannolo di Sicilia e Festa della Mandorlata Siciliana - 1/ 2 / 3 LUGLIO 2022 - Festa della Mandorlata Siciliana 2022 I Edizione - Parco Antonio Aniante (Villa Comunale) e Via S. Sergi - VIAGRANDE (CT).

4. Sagra delle ciliegie e delle rose - Appuntamento da venerdì 1 luglio a domenica 3 luglio 2022 con la 'Sagra delle ciliegie e delle rose' a Macchia di Giarre. L'apertura della manifestazione è prevista per le 18.00 di venerdì 1 luglio. Ingresso libero. Arte, cultura e folklore la faranno da padrone.

5. Notte Bianca ad Adrano - Apertura serata 21:00. Sfilata di moda aziende locali di abbigliamento e accessori. VIII edizione 'ADRANO IN BICI' start ore 21:30 da p.zza Umberto. 'Calata dei cantanti'. 'Discoteca sotto il castello a cura del Dj Piero Riolo. Negozi aperti fino alle 24.

6. Presentazione del libro di Papa Francesco 'Contro la guerra. Il coraggio di costruire la pace' - Venerdì 1 luglio 2022, a partire dalle ore 17.30, presso l'Aula Magna del Rettorato dell'Università di Catania, avrà luogo la presentazione del libro di Papa Francesco dal titolo 'Contro la guerra. Il coraggio di costruire la pace'.

7. Mystery Tour - Ombre nella Notte - La città dell’Elefante ad ogni angolo nasconde vicende tenebrose abitate da personaggi misteriosi, che le conferiscono un’atmosfera magica e carica di fascino. Catania è pronta a svelarti i suoi segreti!

8. Concerto 'Nati a Sud' - Sul palco, Alfredo Longo, Antonello Gialdino, Andrea Liotta, Ciauda, Daniele Girone, Daniel Zappa, Domi Africa, Francesco Vaccaro, Giovanni Cucuccio, Jhonnys Family, Luisa Biondo, Romina Pincha, Seis Cuerda Dos, Tiziana Maugeri. Proiezioni video paints a cura di Chris Minoldi. Presentano la serata Luca Lisi e Leti Gori.

9. 'Ritratto di un'isola' - “Ritratto di un’Isola” scritto e diretto da Nicola Costain scena sabato 2 (ore 21:00) e domenica 3 luglio (ore 20:00) al Centro ZO di Catania Tutto pronto per il nuovo debutto di “Ritratto di un Isola”, lo spettacolo scritto e diretto dall’attore, regista e drammaturgo catanese Nicola Costa (nella foto) programmato nell’ambito del progetto artistico-culturale del Centro Studi Teatro e Legalità di Catania -di cui lo stesso costa è ideatore- che conclude le attività delle manifestazioni commemorative organizzate in occasione del trentesimo anniversario delle stragi in cui persero la vita i magistrati Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino ed i loro agenti di scorta.

10. Etna trekking: Tramonto sui Monti De Fiore - Sicilia Gaia in Collaborazione con A.R.C.A. organizza un trekking dedicato ad uno dei percorsi meno conosciuti, che esplora il versante occidentale dell’Etna.

11. Tour dell'acqua e visita al teatro greco-romano - L'evento organizzato dall'associazione grand Tour del XXI Secolo concerne le vie dell’acqua tra terme, acquedotti, fontane e fiumi sotterranei nel cuore di Catania, la città nera, il cui soprannome deriva dal colore della pietra lavica, legata in maniera indissolubile all’elemento acqua e all’elemento fuoco. La guida Carmine Rapisarda vi condurrà in un suggestivo viaggio tra storia, leggende ed emozioni sulle tracce dei fiumi catanesi quali il Simeto e i fiumi sotterranei Amenano e Ognina.

12. Harry Potter Night - Harry Potter nigt al LUDUM. Arriva il maxi evento a tema Harry Potter sviluppato nei laboratori del Ludum. Il cappello parlante selezionerà le casate. La novità della camera dei “SEGRETI NECESSARI”, con gli scacchi magici, diorama, sfere e specchi misteriosi e altro ancora.

13. Parco fluviale dell'Alcantara: trekking alle Gurne e Francavilla - Sicilia Gaia in collaborazione con A.R.C.A. organizza un trekking nel suggestivo percorso delle Gurne dell’Alcantara. Percorreremo un incantevole e facile percorso alla scoperta di uno degli angoli più suggestivi dell’Alcantara, le cosiddette "gurne", piccoli laghetti creati dall'erosione dell'acqua, che hanno scavato la pietra lavica, in uno scenario caratterizzato dalla vegetazione ripariale, con i suoi salici, pioppi e oleandri, e con le rare piante acquatiche quali il Ranuncolo a pennello e la Lenticchia d'acqua.

14. Parimpampum LIVE al Rosemary’s Square - Vi aspettiamo numerosissimi domenica 3 luglio per festeggiare il compleanno del Rosemary Square con l'esibizione LIVE della band 'Parimpampum'.

15. Mostra 'Agata - Dall'icona cristiana al mito contemporaneo' - Dipinti e ceramiche custoditi nei musei regionali e civici, sculture e fotografie di artisti contemporanei. Le rappresentazioni artistiche di Sant’Agata e della festa che celebra il culto della patrona del capoluogo etneo saranno esposti nella mostra “Agata. Dall’icona cristiana al mito contemporaneo.