Cosa fare a Catania, gli eventi del week-end: Mostra 'Francesco Contraffatto', 'M'illumino di meno', presentazione del libro di Carlo Lucarelli

1. Luci e ombre al Monastero: edizione “M’illumino di meno” - Venerdì 11 marzo dalle 20:00 alle 22:30, un percorso guidato ogni mezz’ora, ritornano le visite guidate serali al Monastero dei Benedettini in un’edizione dedicata a “ M’illumino di meno. Pedalare, Rinverdire, Migliorare !”, la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

2. Trekking sull'Etna: Piano Bello ed Ilice di Carrinu - Questa escursione sull'Etna è di lieve difficoltà e adatta a chiunque anche saltuariamente effettui passeggiate in campagna. Si andrà ad attraversare uno dei boschi più belli del comune di Milo.

3. Mostra 'Francesco Contraffatto - Una mostra affettiva' - Sabato 12 marzo alle ore 10, nel Castello Ursino, sarà presentata alla stampa l'esposizione “Francesco Contrafatto. Una mostra affettiva” promossa dal Comune di Catania insieme con Commapartners e gli eredi dell'artista. La mostra sarà aperta al pubblico dal 13 marzo, con inaugurazione alle ore 11, sino al 13 maggio.

4. Spettacolo 'Barbablù' al Piccolo Teatro della Città - Sabato 12 (ore 21) e domenica 13 marzo (ore 17.30) arriva al Piccolo Teatro della Città, nell’ambito del percorso “55esima stagione”, lo spettacolo che vede in scena il poliedrico Mario Incudine nei panni del cattivo per eccellenza, Barbablù.

5. Una domenica in Fattoria - Visita alla Fattoria didattica "La Fagianaia" - Sicilia Gaia organizza una visita in un luogo segreto che custodisce un tesoro naturalistico inedito. “La Fagianaia” il più grande allevamento fruibile di animali ornamentali della Sicilia orientale.

6. Presentazione del libro 'Leon' di Carlo Lucarelli - Venerdì 11 marzo alle 18, nell'aula magna "Santo Mazzarino" del Monastero dei Benedettini, incontro con lo scrittore, sceneggiatore e conduttore televisivo Carlo Lucarelli in occasione dell'uscita del romanzo "?????" (Einaudi, 2021). Dialogano con l'autore Giuseppe Palazzolo (Letteratura italiana contemporanea, Disum) e Giuseppe Lorenti (Il circolo Pickwick).

7. Presentazione del libro 'Voci dal silenzio' - Un doppio appuntamento a Catania, con i registi Joshua Wahlen e Alessandro Seidita, in occasione della recente uscita del nuovo libro "Voci dal silenzio, un viaggio tra gli eremiti d'Italia", edito da TEA. Sabato 12 marzo Ass. Nuove Radici, Via Acicastello 15 ore 18.30: proiezione documentario e presentazione libro Voci dal silenzio, alla presenza dei registi. Domenica 13 marzo Chiesa Maris Stella, Via Plutone, 1. Ore 18.30: proiezione documentario e presentazione libro Voci dal silenzio, alla presenza degli autori.

8. Catania Sotterranea - Dall'epoca classica al Settecento, fra edifici religiosi e sepolture, grandiosi monumenti romani e misteriosi fiumi sotterranei, leggende popolari e documenti storici. Un affascinante itinerario cittadino per ripercorrere tutte le epoche della città, e raccontarne i segreti e i misteri attraverso i suoi siti sotterranei.

9. Catania ed il barocco siciliano - Tour urbano - Sicilia Gaia propone un tour dedicato allo stile barocco nella città etnea. Catania è stata distrutta ben nove volte tra invasioni, eruzioni e terremoti. Ma è sempre risorta, come l’araba fenice e quando tra la fine del 1600 e l’inizio del 1700 rinasce barocca dalle sue stesse ceneri, ogni angolo di città fiorisce.

10. Spettacolo 'Polvere' allo Zo Centro Culture Contemporanee - Domenica 13 marzo, alle ore 18.30, quinto appuntamento per AltreScene 2022, la rassegna di arti sceniche contemporanee di Z? Centro culture contemporanee di Catania, diretto da Sergio Zinna. In scena “Polvere. Dialogo tra uomo e donna” di Saverio La Ruina, con Saverio La Ruina e Cecilia Foti, un lavoro che sviscera quel rapporto talvolta malato fra uomo e donna, e che sfocia spesso in violenza e anche morte.

11. "L'importanza di essere Idonea" - Per un caso di positività al Covid-19 lo spettacolo “Italiani brava gente” in programma nel fine settimana al Teatro Metropolitan di Catania per “Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea” viene sostituito con “L'importanza di essere Idonea”, one man show con Alessandro Idonea nato da una costola dello spettacolo con cui il padre Gilberto rendeva omaggio ai padri del teatro siciliano.

12. Concerto Duo Bassosound - BasSound. 2 esecutori, 9 strumenti, 5 diapason differenti in un lungo viaggio musicale al limite dell'infrasuono. Alessandro Nasello: Flauto dolce basso, Dulciana, Fagotto barocco, classico, romantico e moderno. Marco Lo Cicero: Violone, Viola da gamba, Contrabbassi.

13. Mostra 'Aspetta e spera' - Personale di Tiziana La Piana - La mostra è intitolata “Aspetta e Spera” ed è il frutto di un anno di lavoro su 9 opere con le quali l’artista ci racconta lo smarrimento della città durante il lockdown, nei suoi vari momenti di vita quotidiana, con un linguaggio liquido e irreale che bene appartiene a quell’immaginario distaccato strettamente connesso al digitale. Figure ferme, come congelate, che ci raccontano la sospensione dell’attesa.

14. Mostra di Rasta Safari - Quarto incontro del 2022 presso la Beniamin Art Gallery, che vede come protagonista la Pittrice Rasta Safari. Un Interessante percorso pittorico curato dal Professore Salvo Russo, presentato nel nuovo spazio culturale catanese che vedrà avvicendarsi durante il corso dell'anno diverse proposte espositive.

15. Mostra 'Banksy&Warhol' al Palazzo della Cultura - La mostra, curata da Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta al Palazzo della Cultura di Catania dal 20 Novembre 2021 al 2 Giugno 2022 e promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania, documenta il percorso innovativo e rivoluzionario di due grandi artisti che hanno cambiato il modo di vivere l’arte degli ultimi 50 anni: Warhol e Banksy.