Cosa fare a Catania, gli eventi del week-end: Pin Up Circus, The Greatest Show, Handmade Love Sicily

1. Pin Up Circus Halloween - Una nuova edizione del Pin Up Circus in versione Halloween a Piazza Manganelli dal 29 ottobre 2021 all'1 novembre 2021. Due spettacoli di giocoleria ogni giorno. Truccatrice al servizio dei bambini. Lezione di swing gratuita. Laboratori per bambini. Area food. Artigianato locale.

2. Luci e Ombre al Monastero: visite guidate serali - Halloween edition - Domenica 31 ottobre tornano le visite guidate serali al Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena in un’edizione speciale, quella di Halloween: chi si presenterà vestito in maschera pagherà il biglietto ridotto a 5€ anziché 8€.

3. 'The Greatest Show' al Teatro Ambasciatori - The Greatest Show è un prodotto Ouroboros Production, frutto di oltre 400 ore di prove e più di 100 persone impegnate nella produzione dello spettacolo.Il musical, liberamente ispirato al capolavoro cinematografico “The Greatest Showman” è una celebrazione delle diversità in ogni forma. Sul palco soggetti di ogni colore, forma e statura, tutti presentati come eguali: un vero e proprio elogio all’umanità.

4. 'Handmade lovely Sicily' a Palazzo Biscari - Da sabato 30 novembre all'1 novembre appuntamento a Palazzo Biscari con la mostra d'artigianato d'eccellenza dal titolo 'Handmade Lovely Sicilia'. Ingresso libero.

5. Presentazione del film "Divinazioni" al Cinema King - Venerdì 29 Ottobre alle ore 21.00 Qoomoon e Rai Cinema presentano DIVINAZIONI di Leandro Picarella al Cinema King di Catania. La proiezione avverrà con la presenza in sala del regista.

6. "Pirandello e i sei personaggi" - Domenica 31 ottobre 2021 appuntamento a partire dalle ore 16.30 al Palazzo della Cultura di Catania con l'evento, organizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune, dal titolo 'Pirandello e i sei personaggi'. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

7. Liar Queen - Live at Sieben - ???????? ?? ??????? festeggiamo la notte di Halloween con il ritmo dei Liar - Queen Tribute Band. Sarà un viaggio musicale attraverso i più grandi successi della band di Freddie Mercury, da “We will rock you” a “Radio Ga Ga”, in una serata all’insegna del buon cibo e della bella musica.

8. Dimore - Guido Celli Performance per voce sola - Sabato 30 Ottobre ore 21 DELL'INCENDIO SALVO IL FUOCO. Domenica 31 Ottobre ore 21 LA FOCE VERSO L'INGUINE DEL MONDO. Prenotazioni spazioscena@gmail.com oppure 3277656178 (telefono, whatsapp). Presentarsi muniti di green pass.

9. Spettacolo '“Decadenze” di MezzARIA' - Debutterà in prima nazionale, domenica 31 ottobre alle ore 21.00 nella Sala Futura del Teatro Stabile di Catania, “Decadenze” di Steven Berkoff, diretto da Giovanni Arezzoe prodotto da MezzARIA Teatro.

10. 'Longa è a Jurnata' - Mana Chuma Teatro - "LONGA É A JURNATA" Di Mana Chuma Teatro 30 Ottobre 2021 alle ore 21:00. Info e prenotazione. Prenotazione obbligatoria: +39 095 8168912 (dalle 10 alle 13.30), +39 3281742045 (whatsapp dalle 15 alle 18).

11. Etna trekking: Piano dei Grilli e l'anello di Monte Minardo - Sharing sicily propone una nuova suggestiva esperienza sull'Etna ( Versante Ovest), seguendo il percorso che dalla casermetta della forestale nei pressi di Piano dei grilli, fuori dall'abitato di Bronte, si snoda attraverso M.Minardo, M.Sellato, M.Tre frati, M.Ruvolo, per ritornare a Piano dei Grilli, è conosciuto come anello di M.Minardo.

12. Catania notturna tra leggende, esoterismo ed alchimia - Il percorso sarà tutto esterno e si svilupperà tra monumenti e palazzi, dove si scopriranno misteri e leggende nella Catania notturna. Un tour che vi farà conoscere una Catania meno nota, un museo a cielo aperto in una città rinata come la Fenice.

13. Presentazione del libro 'Ho sposato San Berillo' - Appuntamento il 30 ottobre 2021 a partire dalle ore 18.00 a Palazzo De Gaetani con Francesco Grasso. “Il mio letto è un palcoscenico” è il titolo di un brano tratto da “Ho sposato San Berillo”, il secondo libro di Francesco Grasso, conosciuto da tanti come Franchina, travestito che da oltre trent’anni lavora a San Berillo.

14. Catania notturna - L'associazione culturale Grand Tour del XXI Secolo propone un inedito tour che vi farà conoscere aspetti inconsueti di Catania. Rinata come la Fenice e legata indissolubilmente all'Etna. Visiterete, il quartiere ebraico, una suggestiva grotta nel cuore storico della città e, durante la passeggiata, gusterete un drink.

15. Trekking d'autunno fino al rifugio di Poggio La Caccia - Sharing Sicily propone, questa ultima domenica di ottobre, un trekking naturalistico di grande valore naturalistico, per gli amanti delle lunghe camminate (18 km), raggiungendo due tra i piu' belli (e meglio tenuti) Rifugi dell'Etna. Andremo alla scoperta del rifugio di Poggio la caccia, un delizio rifugio aperto sul versante ovest del Parco dell'Etna nel territorio di Bronte.