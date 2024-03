Turismo culturale, teatro, mercatini: cosa fare a Catania nel weekend

Il weekend è finalmente arrivato. E dei giorni 'liberi' se ne potrà godere appieno visto che le temperature continuano ad essere tutt'altro che invernali.

Come sempre diverse e tutte interessanti le escursioni per conoscere ancora più da vicino Catania e dintorni: Palazzo Libertini Scuderi, Villa Ardizzone, San Berillo e la Civita, Catania segreta, incontro 'Catania com'era'.

A farla da padrone sarà anche il teatro con ben tre spettacoli da non perdere: 'I due falsari' all'Angelo Musco, 'Magnifica presenza' di Ferzan Ozpetek al teatro ABC, 'Arrocco siciliano' al Piccolo Teatro della Città.

A proposito di piccoli, per loro gli appuntamenti da non perdere sono all'Orto Botanico ed alla Biblioteca Vincenzo Bellini.

Dopo il successo della scorsa stagione con “La cena dei cretini”, Toti Mancuso e Totino La Mantia tornano in scena al Teatro Angelo Musco di Catania. Da giovedì 14 marzo, saranno i protagonisti de “I due falsari”, una nuova divertentissima commedia diretta da Giampaolo Romania. Con i due popolari attore palermitani, in scena ci saranno - in ordine di apparizione - Giuseppe Balsamo, Gianluca Barbagallo, Alfio Belfiore, Maria Chiara Pappalardo, Loredana Scalia e Viviana Toscano.

La programmazione del festival InterSezioni prosegue al Cut - Centro Universitario Teatrale di Catania venerdì 15 marzo alle ore 20.30 con “Musica dal silenzio”, concerto del pianista napoletano Damiano Davide e della violoncellista italo-giapponese Cecilia Costanzo.

Da venerdì 15 marzo, per il cartellone della stagione di prosa “Turi Ferro” 2023/2024, andrà in scena un nuovo adattamento scenico di uno dei successi cinematografici di Ferzan Ozpetek. Dopo “Mine vaganti”, tocca a “Magnifica presenza”, film del 2012 che ha ottenuto otto candidature ai David di Donatello e nove ai Nastri d’argento. Lo spettacolo - prodotto da Nuovo Teatro in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana - vede protagonisti Serra Yilmaz nel ruolo di Lea, Tosca D’Aquino come Maria, e Federico Cesari, al suo debutto teatrale, che interpreta Pietro. Completano il cast Tina Agrippino, Sara Bosi, Toni Fornari, Luciano Scarpa e Fabio Zarrella, nei ruoli di personaggi che oscillano tra il reale e l’onirico.

Sicilia Gaia organizza una visita guidata dedicata al Palazzo Scuderi Libertini Scuderi, unico edificio a Catania che coniuga mirabilmente due stili simili e allo stesso tempo diversi: quello rinascimentale e quello liberty. Fu realizzato da Carlo Sada, giunto a Catania nel 1874, divenendo l’architetto più amato della nobiltà e borghesia catanese. Il palazzo conserva affreschi, stucchi, dorature, rimasti intatti, tappezzerie e arredi d’epoca.

L’associazione Etna e Dintorni organizza un trekking tra le Latomie e Grotte dell’area archeologica San Basilio. L’evento si svolgerà il 17 Marzo mattina con inizio alle ore 9.15. Il percorso panoramico si snoda tra le prime alture calcaree prospicienti sulla Piana di Catania, tra il San Leonardo e il Biviere di Lentini.

Lo spettacolo teatrale tratto dall’omonimo libro di Costanza DiQuattro, Premio Comisso 2023. Una storia coinvolgente, appassionante, ricca di grandi atmosfere. Blas Roca Rey "Arrocco Siciliano" di Costanza Di Quattro, regia Mario Incudine. 15-16 Marzo 2024 ore 21. Piccolo Teatro, Catania, Via Federico Ciccaglione 29.

Sharing Sicily propone il tour tra storia, angoli nascosti e curiosità della Civita, il quartiere di Principi e Pescatori, e di San Berillo, esplosione di colori e creatività, uno degli angoli piu' affascinanti e meno conosciuti della città. La guida vi accompagnerà in un viaggio tra storie di Teatro e di spettacolo, di affari e commercio, di sviluppo e arretratezza, di colore, vivacità e rinascita.

Il 16 e il 17 Marzo potrete fare un tuffo nella moda del passato con un evento dedicato a tutti coloro che sono appassionati, vogliono fare regali alla moda e sostenibili, acquistano solo pezzi unici d’altri tempi o hanno scelto di optare per uno stile di vita ecofriendly. Il Teatro di Piazza Scammacca sarà il salotto del Vintage Market organizzato in collaborazione con Riciclemi e Cool Lalla. Grazie alla presenza di un gruppo appassionato di vintage seller vivremo due giornate all'insegna del vintage e del second hand con capi e accessori di luxury brand e non.

Amarzo tornano le giornate dedicate alla cultura e al turismo con l'𝗔𝗰𝗶 𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮𝗹. Stoà Sicula per il secondo anno, con la collaborazione del Comune di Acireale e di enti, associazioni e privati, torna a parlare di turismo. Come? Sabato 16 e domenica 17 le proposte di diversi relatori ed esperienze pratiche alla scoperta del turismo esperienziale di cui il territorio ha davvero bisogno. Il festival è inserito nella programmazione di eventi promossi dal Comune per il mese di marzo dedicato alla cultura.

Bambini e bambine intraprenderanno un mirabolante viaggio alla scoperta dei colori e delle sfumature di alcuni dei fiori e delle piante che vivono nell'Orto. Conclusa la fase esplorativa, si passerà alla pratica: utilizzando un piccolo mortaio e tanta creatività, i piccoli esploratori e le piccole esploratrici scopriranno come piante e fiori possono essere utilizzati per realizzare colori che poi potranno utilizzare per realizzare e decorare una loro personalissima opera d’arte.

La Biblioteca Vincenzo Bellini di Catania è dotata di una fornitissima sezione dedicata ai bambini e alle bambine in età pre-scolare. Il Comitato popolare Antico Corso, soggetto responsabile del progetto " La Comunità dei LibEri", assieme ad Ester propone un laboratorio di giochi istruttivi e letture, con personaggi e storie da scoprire o inventare insieme.

Sicilia Gaia organizza una visita inedita nella splendida Villa Ardizzone, gioiello liberty, dimora storica catanese, tramandata da generazioni, ancora oggi di proprietà della famiglia Ardizzone che ci accoglierà mostrandocela in tutta la sua bellezza. Villa Ardizzone fu commissionata da Tommaso Ardizzone e la moglie Giulia Gualtieri di San Giorgio all’ingegnere Carmelo Malerba Gurrieri.

Durante questo affascinante tour, avrai l'opportunità unica di conoscere i luoghi segreti di Catania ed esplorare i siti del sottosuolo insieme alla nostra guida appassionata che ti svelerà racconti millenari e segreti nascosti di questa città magica. È un'occasione imperdibile per immergersi nella storia e nella bellezza di Catania come mai prima d'ora.

Tornano gli incontri settimanali in libreria dedicati alla conoscenza di Catania nella nuova sede della libreria Catania Libri in via Etnea 325. Stavolta l'argomento trattato sarà ampio e vasto permetterà di lasciare libero spazio alla fantasia e cultura; verranno raccontati luoghi della città che non esistono più o che hanno subito delle trasformazioni.

La Collica&Partners ha il piacere di annunciare “Societas Siciliae”, l’inaugurazione di una mostra e di un progetto che presentano uno specifico contesto siciliano, costituito da diversi protagonisti quali artisti, galleristi, collezionisti, curatori e altri attori coinvolti nella valorizzazione dell’arte contemporanea siciliana. La mostra è a cura di Mario Bronzino e Gianluca Collica, conta della collaborazione con la Rizzutogallery di Palermo e coinvolge i seguenti artisti: Francesca Baglieri, Francesco Balsamo, Federico Baronello, Barbara Cammarata, Mauro Cappotto, Francesco De Grandi, Francesco Di Giovanni, Daniele Franzella, Francesco Lauretta, Filippo La Vaccara, Andrea Mangione, Marco Mangione, Gabriele Massaro, Carmelo Nicosia, Rossella Poidomani, Francesca Polizzi, Laura Scalia, Michele Spadaro, Sasha Vinci, Piero Zuccaro.