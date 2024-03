Festa della Donna, Salone del Mediterraneo e tanto altro: cosa fare a Catania nel weekend

Il weekend che sta per arrivare si aprirà con tanti eventi dedicati alla festa della Donna ed all'8 marzo. La mostra 'Il cuore pulsante delle donne', il convegno 'Storie di vita al vertice nel segno dell'uguaglianza', le cene al 'Casale dell'Arte', al Putì e da 'Scialari'.

Fari puntati anche su SiciliaFiera, che dal 7 al 10 marzo ospita il Salone Nautico del Mediterraneo. Necessario fare un salto in una delle tante piazze di Catania per donare per la ricerca sulla sclerosi multipla acquistando una gardenia o una ortensi

Tante le gite turistiche proposte: alla Chiesa di San Nicolo l'Arena, all'Orto botanico, a Villa Vagliasindi e la solita ma non per questo meno affascinante 'Catania tra misteri e leggende by night'.

Due nuove mostre: 'Voltus Domini' alla Cattedrale di Acireale e 'Societas Siciliae' alla Galleria Collica&Partners di San Gregorio.

Domenica 10 marzo 2024 alle 10:30 e alle 12:00 vieni a scoprire la Chiesa di San Nicolò l’Arena con “Dai tetti si vede tutto”, il percorso guidato – a cura di Officine Culturali – tra le maestose architetture dell’incompiuta chiesa benedettina. La Chiesa di San Nicolò l’Arena, progettata da Gianbattista Contini nel 1687 e costruita a partire dal 1702, con le sue tre navate, l’organo di Del Piano e la meridiana di Peter e Sartorius, è ancora oggi uno dei luoghi più affascinanti della città di Catania.

La Sicilia ritorna ad essere protagonista della grande nautica dal 7 al 10 marzo con la 22esima edizione di Nauta, il Salone Nautico del Mediterraneo, che si svolgerà presso SiciliaFiera a Misterbianco. Numeri in costante crescita, con la presenza dei più grandi gruppi nazionali e internazionali. Rispetto alla scorsa edizione, infatti, il numero degli espositori è cresciuto del 30 per cento. Oltre 300 saranno le imbarcazioni esposte, con gommoni di ultima generazione e barche di grandezza anche superiore ai 10 metri. Grande spazio alla presentazione dei nuovi fuoribordo elettrici di Suzuki, Mercury, Honda, Tohatsu e Volvo Penta.

Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 marzo, 100 volontari in 33 piazze di Catania e provincia celebrano il valore di Gardensia e la lotta alla SM. Un invito a donare e a diffondere speranza per un futuro oltre la malattia, che coinvolge non solo chi ne è colpito, ma l'intera famiglia. Già da ora è possibile prenotare le proprie piante di gardenia e di ortensia, a fronte di una donazione minima di 15 euro ciascuna, contattando la sezione provinciale AISM di Catania, ai numeri 095 441488 – 347 5808436 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 o consultando l’elenco delle piazze su https://www.aism.it/gardensia.

La Basilica Cattedrale, guidata da don Mario Fresta, propone in questo tempo di Quaresima e per il periodo di Pasqua un percorso tematico che avvicini i visitatori ad alcune opere di arte sacra che meditano sulla Passione e Resurrezione di Gesù. All'interno del suggestivo percorso delle torri campanarie della Cattedrale si potrà visitare l'esposizione dal titolo “Voltus Domini - Mostra sulla Sacra Sindone" tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle ore 20.00.

“Gatti, Parigi e dottore indiano” è il nuovo spettacolo dell’attore comico e web star Chris Clun. Dopo il successo, di pubblico e di critica, dello spettacolo “L’ultimo uomo sula terra” (che è stato registrato e andrà su piattaforme Tv) nel 2024 girerà col suo nuovo spettacolo “Gatti, Parigi e dottore indiano”, che debutterà l’8 Marzo alle ore 21 al Teatro “Ambasciatori” di Catania.

Il format è lo stesso, un market di respiro internazionale al cui interno troverete: Vintge & Second Hand, Food Area, Pop Up Bar, Kids Area, Music, Art. Una combinazione di cose che trova vita in un luogo bellissimo e che funziona alla grande con ciò che proponiamo: Nü Doganæ, lo spazio multifunzionale dove tutti possono stare bene. E come se non bastasse anche il concerto LIVE di Pino D'angió. Sabato 9 marzo dalle 11:00 all'1:30. Domenica 10 marzo dalle 10:00 a 23:00.

La domenica - fino al 17 marzo 2024 - alle 11:00 Officine Culturali vi accompagna alla scoperta dell’Orto Botanico di Catania. Con “Una domenica all’Orto” potrete scoprire e approfondire le collezioni del giardino scientifico dell’Università di Catania. Il team di Officine Culturali vi condurrà tra i profumati e colorati viali del museo verde per ammirare l’orto generale, l’orto siculo e la grande serra. Potrete così trascorrere una domenica mattina tra la natura senza lasciare la città, scoprendo alberi, piante e fiori che raccontano la storia di uomini e donne e di luoghi lontani e che mostrano la bellezza e la varietà delle collezioni presenti all’Orto Botanico di Catania.

Venerdì 8 Marzo da Scialari propone una cena da non perdere per festeggiare la giornata internazionale della Donna. Ci sarà un dolce realizzato con marmellata di arancia e cannella di FIMMINA, una realtà locale tutta al femminile. Costo: 33€ incluso calice di vino. Informazioni e prenotazioni: info@scialari.com e 095/3789677 (Anche Whatsapp).

Giovedì 7 marzo ore 16.30: inaugurazione e presentazione mostra: letture e performance artistiche. Venerdì 8, sabato 9 marzo mattina dalle 9,30 alle12,30: esposizione mostra e accoglienza scolaresche. Un pensiero quello della differenza sessuale costruito a più mani nel corso del tempo da donne intense e autorevoli. Fluido e tenace, resistente, si articola in un fitto reticolo di parole ed emozioni, come una ragnatela dai sottilissimi fili e occupa tutti gli spazi del sapere e del sentire.

Venerdì 8 e sabato 9 marzo, alle ore 17,30, la Sala Magma di Catania, in via Adua 3, diretta da Salvo Nicotra, ospiterà le “Serate Novecento” organizzate dal Centro culturale e teatrale Magma e da Edizioni Novecento. Le due serate rientrano nelle iniziative dedicate dal Centro Magma alla letteratura e che culmineranno il prossimo giovedì 21 marzo, alla Sala Magma, nella 25^ edizione della “Giornata Mondiale della Poesia”.

La passeggiata proposta sarà un vero e proprio viaggio guidato tra storie, leggende e segreti della Catania meno conosciuta. Il tour inizierà davanti la chiesa di San Gaetano alle Grotte, che avremo modo di visitare: scendendo giù per gli scalini, i suoni del mondo esterno lentamente scompaiono e lasceranno spazio al silenzio e allo stupore di un luogo che non ti aspetti, ancora più suggestivo di notte. Proseguirà con il portale della Chiesa di Sant'Agata al Carcere e la sua simbologia. Villa Cerami, via Crociferi, il cavallo senza testa ed i suoi intriganti segreti. La Statua di Bellini. Piazza Università e le leggende dei candelabri. Ci sposteremo verso Piazza Duomo. Il “ Liotru”, elefante di pietra che è mistero e magia insieme, dove la linea di demarcazione tra storia e leggende si intrecciano.

Appuntamento venerdì 8 marzo dalle ore 19.30 alle ore 23.45 al Putì di Via Sant'Euplio 108 a Catania. Per la festa della donna verrà offerta una bottiglia di vino siciliano ogni tavolo nel quale ci saranno almeno due donne.

Melior de cinere surgo, Obiettivo Catania e il b&b Ca De Andreas Rosas organizzano una conferenza con visita guidata a Villa Vagliasindi in piazza Cavour 19. Villa Vagliasindi è una dimora in stile eclettico progettata intorno al 1911 dall'ingegnere Filadelfo Fichera e completata dal figlio Francesco! La dimora fu fortemente voluta dal dottor Giuseppe Vagliasindi come residenza privata, nonché come studio e clinica oculistica.

Sì donna. Storie di vita al vertice nel segno dell’uguaglianza”. L’associazione universitaria "We Love Unict" organizza una conferenza per onorare le donne che hanno lottato e lottano per ridurre il gender gap. Si terrà venerdì 8 marzo dalle ore 10:30 presso l’aula Coro di Notte del Monastero dei Benedettini.

La Collica&Partners ha il piacere di annunciare “Societas Siciliae”, l’inaugurazione di una mostra e di un progetto che presentano uno specifico contesto siciliano, costituito da diversi protagonisti quali artisti, galleristi, collezionisti, curatori e altri attori coinvolti nella valorizzazione dell’arte contemporanea siciliana. La mostra è a cura di Mario Bronzino e Gianluca Collica, conta della collaborazione con la Rizzutogallery di Palermo e coinvolge i seguenti artisti: Francesca Baglieri, Francesco Balsamo, Federico Baronello, Barbara Cammarata, Mauro Cappotto, Francesco De Grandi, Francesco Di Giovanni, Daniele Franzella, Francesco Lauretta, Filippo La Vaccara, Andrea Mangione, Marco Mangione, Gabriele Massaro, Carmelo Nicosia, Rossella Poidomani, Francesca Polizzi, Laura Scalia, Michele Spadaro, Sasha Vinci, Piero Zuccaro.

Venerdì 8 marzo, a partire dalle ore 20.30, appuntamento al Casale dell'Arte, Via Plaia 200 Catania, per festeggiare la festa della donna con l'evento dal titolo 'nonlesolitecose'. Tantissimi i temi trattati e tanto divertimento. Prenotazioni al numero 340-4520782. Uomo lista omaggio dalle ore 23.30 alle ore 00.30.