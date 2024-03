Cosa fare a Catania nel weekend ed a Pasqua e Pasquetta

Sta per arrivare il weekend, che stavolta sarà molto lungo e si spera riposante per tutti grazie alla presenza delle festività di Pasqua e Pasquetta.

Ed ovviamente a Catania e provincia saranno tantissimi gli appuntamenti entrambi i giorni: picnic, pranzi gourmet, escursioni, caccia alle uova, grandi e piccini avranno solo l'imbarazzo della scelta.

Anche durante le festività pasquali il team di Officine Culturali condurrà i visitatori e le visitatrici alla scoperta del Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena e dell’Orto Botanico di Catania. Le visite guidate a cura di Officine Culturali all’Orto Botanico di Catania si svolgeranno anche il giorno di Pasqua: domenica 31 marzo 2024 alle 11:00 visitatori e visitatrici potranno immergersi tra i colori e i profumi del giardino scientifico dell’Università di Catania, trascorrendo una piacevole domenica mattina tra la natura senza lasciare la città, scoprendo le collezioni di alberi, piante e fiori. Tutti i giorni dalle 10:00 alle 17:00 sarà possibile visitare il Monastero dei Benedettini di Catania con i tour guidati che condurranno i partecipanti e le partecipanti in un viaggio alla scoperta della centenaria storia del complesso monastico.

Dopo il successo dell’anno scorso, la Villa Bellini di Catania torna ad essere scenario naturale per una insolita caccia al tesoro tra i sentieri del parco. Una mattina di puro divertimento all’aria aperta per tutti i bambini catanesi e le loro famiglie. Sabato 30 marzo, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 la Villa Bellini di Catania sarà il set della seconda edizione della caccia alle uova di Pasqua. A nascondere le uova, preparare gli indizi e assicurare il divertimento, ci penseranno i ragazzi di Compagnia Curiosi Incanti, giovani artisti guidati da Giovanni Santangelo Lacanea, leader del settore intrattenimento, animazione e spettacolo in Sicilia.

L’Artista Nunzio Fisichella (Catania, 1968), dopo una serie di mostre strettamente legate al territorio, approda per la seconda volta nella sua città natale con una mostra personale alla Cappella Bonajuto e le sale adiacenti dove esporrà circa venti lavori, tra i quali alcuni di recente produzione evidenziando una ricerca puntuale e caparbia che si è sviluppata negli ultimi anni.

Domenica 31 marzo 2024, a partire dalle ore 13.00, appuntamento da 'Barone da Villagrande' per il pranzo di Pasqua. Per informazioni e prenotazioni 095 708 2175, 342 7633251, winetour@villagrande.it. Per l'acquisto online cliccare sul seguente link.

Lunedì 1 aprile 2024 a partire dalle ore 12.00 appuntamanto al 'Faro' di Capomulini per una pasquetta dallo stile country chic. E' gradito il look contadino per gustare pietanze deliziose sul prato con vista mare. Informazioni e prenotazioni al numero 3887392907.

La Basilica Cattedrale, guidata da don Mario Fresta, propone in questo tempo di Quaresima e per il periodo di Pasqua un percorso tematico che avvicini i visitatori ad alcune opere di arte sacra che meditano sulla Passione e Resurrezione di Gesù. All'interno del suggestivo percorso delle torri campanarie della Cattedrale si potrà visitare l'esposizione dal titolo “Voltus Domini - Mostra sulla Sacra Sindone" tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle ore 20.00.

Il Relais San Giuliano riapre le porte ai nuovi e agli amici di vecchia data, una nuova stagione da affrontare con grinta e passione, le stesse che hanno portato nel 2023 a ricevere una menzione sulle guide Michelin, l'Espresso e Il Gambero rosso. Il 31 di Marzo a soli 10 giorni dalla riapertura si celebrerà la Pasqua tutti insieme, un sontuoso pranzo ed un menu pensato ad hoc dallo chef esecutivo Gaetano Procopio.

Domenica 31 marzo 2024, a partire dalle ore 13.00, appuntamento alla 'Riserva Bistrot' per il pranzo di Pasqua. Il costo del pranzo è di € 70,00. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 39 3666260186 o cavanera@firriatohospitality.it.

Escursione per bambini sull’Etna, presso Monte Ilice. Attività educative in natura, giochi e attività manuali per rendere i bimbi dei piccoli escursionisti. Pic-nic con pranzo a sacco alla Capinera e visita alla biblioteca nel bosco. Età consigliata 7-11 anni; abbigliamento da montagna, pranzo a sacco. Sabato 30 Marzo, appuntamento ore 9:00 presso piazza sant’Alfio a Trecastagni, termine attività intorno alle 15:00.

Quest'anno le festività pasquali coincidono con l'arrivo della primavera, e sono pronte due giornate di assoluto relax, immersi nell'atmosfera unica dell'Osteria di Cantine Nicosia e circondati dalla bellezza del giardino in fiore con vista sull'Etna. I ricercati menù dello Chef Angelo Cinquerughe e le grandi etichette delle selezioni Tenute Nicosia vi aspettano.

Lunedì 1 aprile 2024 appuntamento al Parsifal Park di Nicolosi per trascorrere la Pasquetta. Picnic con amici, famiglia e bambini. A disposizione tavoli, barbeque, area attrezzata, parco giochi, bar, nursery. Area espositiva con una vasta presenza di aromatiche, area bonsai. Grande Show di Falconeria (ci saranno: Barbagianni, Civetta delle nevi, Gufo reale siberiano, Allocco di Lapponia, Falco sacro, Gheppio americano, Poiana di Harris).

La giornata di Pasquetta appuntamento con un sentiero, fuori dai circuiti di massa, alla scoperta di Monte Fontane, itinerario ideale per poter ammirare l'imponente Valle del Bove e dei panorami mozzafiato sia della costa ionica che dell'Etna. Un percorso ideale e di grande valore per chi vuole conoscere gli aspetti peculiari del nostro vulcano. Sarete accompagnati dalla guida FederEscursionismo Alberto Torrisi.

Lunedì 1 aprile 2024, a partire dalle ore 12.00, appuntamento da Etna Urban Winery a San Gregorio per festeggiare insieme la Pasquetta. Pranzo cooking show dalle 13 alle 15, passeggiata guidata in vigna, caccia alle uova per i più piccoli, area giochi bimbi e cannoli alla ricotta per dolce. Per prenotazioni cliccare sul seguente link.

Domenica 31 marzo 2024 e lunedì 1 aprile 2024 appuntamento a partire dalle ore 13.00 al ristorante-pizzeria Grotta del Gallo di Mascalucia (Via Timoleone 1) per festeggiare insieme il pranzo di Pasqua ed anche il giorno di Pasquetta. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 095 678 3092.

Un incantevole viaggio nel tempo, alla scoperta delle bellezze archeologiche della città, tra antichi misteri, curiosità e meraviglie del passato. Concentrerete la nostra visita nel pieno centro storico, ovvero l’antica Katane, il primo insediamento greco.

Lunedì 1 aprile 2024 appuntamento alla 'Zona 3' di Mascalucia per la giornata di Pasquetta dal titolo 'Retro'it: Pasquetta in giardino'. Buona musica, drink e grigliata in giardino. Ingresso € 5,00. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 348 9700161.

Sicilia Gaia e Montata Grande organizzano un Pic Nic di Pasquetta. Accolti dall’ambiente naturale ed informale di Montatagrande, proporremo un picnic tra i filari di viti con barbeque, focaccia condita, dessert, vino della casa, e l’autentico liquore dell’Etna Donnavita. Montatagrande, a 615 metri d’altezza, sul versante sud dell’Etna, immersa tra i filari di viti, ulivi e alberi da frutto, vi offrirà un percorso naturalistico all’interno della tenuta, guidato dai padroni di casa, esperte guide ambientali, arricchito da un’esperienza di “oniterapia”,che prescrive le carezze agli asini come fonte di benessere.

Domenica 31 marzo 2024, a partire dalle ore 13.00, appuntamento a Villa Fago con il pranzo di Pasqua. Nel pomeriggio appuntamento anche con la caccia all'uovo per i bambini. Per prenotazioni cliccare sul seguente link.

Domenica 31 marzo 2024, a partire dalle ore 12.00, appuntamento da Bavetta in Via Antonino Longo 25 per il pranzo di Pasqua. € 50 a persona. Coperto, acqua e bavetta inclusi. Prenotazione su www.osteriabavetta.com.

Un lunedì di Pasquetta speciale è organizzato da “Etna e Dintorni” giorno 1 Aprile: un escursione in trekking condotta da esperte guide porterà in uno scenario inconsueto dell’Etna, tra i boschi millenari costituiti da castagni, querce e altissimi pini larici. Il percorso condurrà in prossimità delle lave del 2002 presso un rifugio forestale.