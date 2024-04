Vintage Kilo Festival, Festa del Libro, Pinsa Fest: cosa fare a Catania nel weekend

Il weekend è finalmente in arrivo a Catania e provincia e viste le temperature ed il tempo attesa ci sono tutte le premesse per potersi divertire in modo adeguato.

Grandissima novità quella in programma a NuDoganae con il 'Vintage Kilo Festival'.

Cibo protagonista con la seconda settimana della Sagra del Carciofo di Ramacca, il Pinsa Fest a Villa Pacini e Geeno a Piazza Scammacca.

Da non perdere anche la 'Domenica del lettore e delle lettrici' a Piazza Federico di Svevia e la Festa del Libro a Zafferana Etnea.

Teatro in pista con Gianfranco Jannuzzo con 'Recital' e gli spettacoli 'Città senza nome' e 'Ho affittato un maggiordomo'.

Una vera e propria ode alla cucina tradizionale e alla biodiversità, celebrando il carciofo nelle sue molteplici varietà e preparazioni. Il marchio di qualità ottenuto dall’evento testimonia l’impegno degli organizzatori nella promozione di un prodotto che rappresenta eccellenza e storia del territorio. Durante i sei giorni di festa, gli espositori offriranno ai visitatori una vasta scelta di piatti, dall’antipasto al dessert, dove il carciofo sarà il re indiscusso. Saranno inoltre organizzate attività culturali, dimostrazioni culinarie e momenti di intrattenimento, per rendere l’esperienza ancora più memorabile.

Appuntamento con la prima edizione di Pinsa FEST. Ingresso libero. Dieci giorni ricchi di buon cibo, artigianato, eventi e degustazioni e tanto altro che verrà svelato pian piano, ma sempre sotto il segno della pinsa. Area food non solo pinsa, Art, Market, Artigianato doc, Kids lab. Pinsa Fest si trova in Villa Pacini dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 21 e dal venerdì alla domenica dalle ore 10 alle ore 23.

La Festa del Libro di Zafferana Etnea sta tornando! Dal 13 al 20 Aprile 2024, una settimana di eventi, incontri, mostre, spettacoli e narrazioni all'ombra del vulcano. Il programma include oltre 200 appuntamenti per bambini, ragazzi, docenti, genitori e adulti tra incontri nelle scuole, eventi, presentazioni di libri e novità editoriali, mostre, spettacoli, seminari didattici su scrittura, lettura e illustrazione.

All'ingresso, ritira la tua shopper "Vintage Kilo Sale Italy". Scegli tra gli stand e prova nei camerini i capi vintage che vuoi. Poi pesa e paga in base al peso. 45 euro al chilo il primo giorno, 40 euro il secondo giorno e 35 euro il terzo per un vintage di qualità che arriva da tutta Europa. Un'esperienza socialmente responsabile che, finalmente, fa il suo ingresso per la prima volta in Sicilia, a Catania. Dal 12 al 14 aprile, infatti, presso NuDoganae (via Dusmet 2) dalle ore 10 alle 20, sarà possibile provare questa esperienza di second-hand dal gusto contemporaneo.

Il 13 aprile 2024 dalle 19:30 alle 21:30, con un percorso guidato ogni mezz’ora, un nuovo appuntamento con “Luci e ombre al Monastero”, le visite guidate serali a cura di Officine Culturali per scoprire in notturna il gioiello del Tardo Barocco siciliano. Il team di Officine Culturali vi accompagnerà in suggestivo viaggio nel tempo che dall’epoca degli antichi romani giunge fino ai giorni nostri, grazie all’intervento di recupero contemporaneo dell’architetto Giancarlo De Carlo.

La Sicilia vista con gli occhi e con l’arte di Gianfranco Jannuzzo: allegra e amara, spensierata e triste. Da giovedì 11 aprile il noto attore e commediografo agrigentino sarà protagonista assoluto al Teatro Angelo Musco di Catania con il suo spettacolo “Recital”. Tra cavalli di battaglie e brani inediti, Jannuzzo racconterà la “sua” Sicilia, così come l’ha vissuta e conosciuta.

Domenica 14 aprile appuntamento dalle ore 11.30 alle ore 13.00 a Palazzo Biscari con l'evento dal titolo 'Armonie a Palazzo: il valzer del Gattopardo'. Musica col Biscari Consort, visita a palazzo, valzer e brindisi. Dalle ore 11.30 Benvenuto a Palazzo Biscari - Musica del Biscari Consort - Viaggio alla scoperta dei segreti del Palazzo. Valzer e brindisi finale.

I passi esperti della guida naturalistica Antonio Di Grazia , vi accompagneranno luogo un percorso ad anello che vi svelerà le attrattive naturalistiche, archeologiche e del recente passato di Pantalica. L’itinerario si svilupperà tra le valli del torrente Calcinara e del fiume Anapo, scrigni che custodiscono bellezze naturalistiche e testimonianze di antichissime frequentazioni dei popoli del passato, in una miscellanea di elementi di tale unicità da fare includere Pantalica tra i siti Unesco Patrimonio dell’Umanità.

Domenica 14 aprile 2024, a partire dalle ore 11.00, appuntamento a Piazza Federico di Svevia con 'La domenica del lettore e della lettrice'. Piazza dei Libri sarà come sempre aperta a tutte e tutti. Per consultare l'intero programma della giornata cliccare sul seguente link.

Un percorso nella memoria, fra suggestioni e personaggi che vi verranno incontro attraverso strade, vicoli e cortili di Catania. Storie sospese, avvolte dalla nebbia del tempo. Misteri irrisolti e delitti troppo atroci per poter solo essere concepiti. Le cronache catanesi degli anni ’20 raccontano alcuni dei più controversi casi giudiziari della nostra città. ️Appuntamento ore 19.30 in Piazza Borsa, sui gradini della Camera di Commercio. ITINERARIO ‍• Incontri a sorpresa • La città profumava di fiori • Colpevole o Innocente??? • La tragica fine del poeta • “Tra le spire tenebrose di un delitto orrendo” • La città in bianco e nero.

Domenica 14 Aprile appuntamento in Piazza dalle 18:30 per un nuovo appuntamento con Geeno: l'evento speciale che unisce gelato, vino e DJ Set, con l'aggiunta delle tapas. Ancora una volta la selezione dei vini sarà curata da Cantine Murgo e quella dei gelati da DUCI, mentre a tenervi compagnia fino a tarda sera saranno i Lungomare Paradiso con la loro ricercata selezione musicale.

Quante volte avete sognato di vincere una grossa somma di denaro? E se succedesse come li spendereste i soldi? Sareste oculati o vi dareste alla pazza gioia facendo tutto quello che avete sempre desiderato? Questo è ciò che è accaduto ai due protagonisti della storia, Monica e Luca. Finalmente ricchi! Ma la loro felicità ha vita breve. Troppi soldi danno alla testa e presi dall’euforia sperperano la vincita, quindi, adesso sono al punto di partenza, anzi peggio.

Il settimo appuntamento con la rassegna teatrale “Palco Off” è quello con lo spettacolo “La città senza nome” produzione Pantakin, di e con Lucas Joaquin Da Tos Villalba e Matteo Campagnol, che andrà in scena il 13 aprile alle 21 e il 14 alle 18 a Zō Centro Culture Contemporanee. I protagonisti ci raccontano una storia avventurosa che parla di viaggi, amori, speranze e resistenza. Una piazza. Un bar. Un barbiere... con una gran bella vetrata… l’unica. Una caserma. Una chiesa. Un’ officina e in centro una statua...una specie di cowboy nano. Ah, qualche casa. Punto. Questo lo scenario di una storia che unisce storie popolari, leggende e testimonianze di chi ha vissuto un’America insolita, forse poco conosciuta, lontana dalle grandi città.

Ad arricchire le volte e della Galleria d’arte OPERÀ di Acireale dal 6 al 20 aprile 2024 sarà la nuova mostra audio-visiva gratuita “L’occhio virtuale: interpretazione inconsapevole”: si tratta di quaranta opere generate con tecniche di Intelligenza Artificiale a partire da composizioni poetiche. L’esposizione - ideata dal fisico Santi Spartà che, da alcuni anni, si occupa di applicazioni di IA - intende esplorare le possibilità offerte dai cosiddetti “algoritmi generativi”, capaci di produrre immagini a partire da richieste testuali impartite da un essere umano.

Sicilia Gaia organizza una visita inedita nella splendida Villa Ardizzone, gioiello liberty, dimora storica catanese, tramandata da generazioni, ancora oggi di proprietà della famiglia Ardizzone che ci accoglierà mostrandocela in tutta la sua bellezza. Villa Ardizzone fu commissionata da Tommaso Ardizzone e la moglie Giulia Gualtieri di San Giorgio all’ingegnere Carmelo Malerba Gurrieri. Verrà offerto nel corso della visita un piccolo rinfresco realizzato con le antiche ricette di casa Ardizzone.