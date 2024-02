Teatro per grandi e piccini, mostre, laboratori: cosa fare a Catania nel weekend

Weekend in arrivo a Catania e provincia. Il post-Carnevale ed il post-San Valentino si caratterizzeranno per la presenza di tanti eventi teatrali.

Claudio Bisio al Teatro ABC, il prestigiatore Andrea Paris al Metropolitan, Vincenzo Pirrotta al Piccolo Teatro della Città con 'Storia di un oblio', 'L'arte della resistenza' allo Zò Centro Culture Contemporanee e 'Il pirata' per i più piccini al Teatro Zig Zag.

Interessanti anche la mostra 'Zero Pascal' alla Galleria Carta Bianca ed il racconto fotografico 'A fera o luni' di Sergio Perez.

Per chi invece non avesse avuto l'opportunità in precedenza di partecipare ai festeggiamenti agatini da non perdere la passeggiata urbana 'Agata, Santa dei cittadini' e la visita drammatizzata 'Agatha Santa Patrona'.

Appuntamento con lo spettacolo di Claudio Bisio al Teatro ABC di Catania dal 15 al 25 febbraio 2024. Un po’ romanzo di formazione, un po’ biografia, La mia vita raccontata male ci segnala che se è vero che ci mettiamo una vita intera a diventare noi stessi, quando guardiamo all’indietro la strada è ben segnalata da una scia di scelte, intuizioni, attimi, folgorazioni e sbagli, spesso tragicomici o paradossali.

Venerdì 16 febbraio alle 19:00, alle 20:00 e alle 20:30 ritornano le visite guidate serali al complesso monastico a cura di Officine Culturali in un’edizione speciale dedicata a "M’illumino di meno". Per partecipare a "Più ombre che luci" è necessaria la prenotazione acquistando il biglietto online: https://bit.ly/piuombrecheluci. Per maggiori informazioni 095 7102767 | 334 9242464 (anche tramite messaggio WhatsApp).

Orginario di Foligno, Andrea Paris, inserisce sempre di più la parte attoriale nei suoi spettacoli di magia, iniziando a lavorare sul suo personaggio "il prestigiatore": un mago sì, ma che regala pezzi di teatro e meraviglia durante le sue esibizioni. Ha partecipato inoltre a vari programmi TV, classificandosi secondo ad “IGT 2019” e vincendo la VII^ edizione del talent show “Tu Si Que Vales” 2020.

“Il Pirata” è lo spettacolo che andrà in scena al Teatro Zig Zag di via Canfora 69 dal 17 febbraio al 3 marzo, il sabato alle 18 e le domeniche alle 11 e alle 18. Filippo Aricò e Letizia Catarraso hanno scoperto questo personaggio storico, il pirata catanese Paolo da Campo vissuto nel XV secolo ed hanno realizzato questo spettacolo pluripremiato che racconta con i mezzi della prosa, del teatro dei burattini, delle ombre e con i pupi siciliani, la vicenda avventurosa della sua vita.

Un uomo entra in un supermercato all’interno di un grande centro commerciale di una città francese. Ruba una lattina di birra e viene bloccato da quattro addetti alla sicurezza che lo trascinano nel magazzino e lo ammazzano di botte. Da qui prende il via lo spettacolo Storia di un oblio di Laurent Mauvignier, diretto da Roberto Andò, regista cinematografico e teatrale di fama internazionale con Vincenzo Pirrotta. Il fatto di cronaca diventa poi un resoconto minuzioso dell’ultima mezz’ora dell’uomo prima di una morte assurda. Dopo le due replica al Teatro Massimo di Siracusa, lo spettacolo sarà al Piccolo Teatro della Città di Catania venerdì 16 e sabato 17 (ore 21) febbraio.

Un itinerario tra storia e antropologia sui costumi sessuali dei catanesi durante il ventennio. Un racconto tra vizi e peccati che indagherà la condizione delle donne e degli omosessuali. Patria, famiglia, bordello e battuage. Onde e Lapilli in collaborazione con l'Associazione Regionale Guide Sicilia. A cura di Ivan Nicosia.

Agata. Catania. Un binomio che ha attraversato i secoli per fondersi nel tessuto sociale, culturale e persino urbano del capoluogo etneo. La Storia si tinse inevitabilmente di leggenda, in questo lungo tempo, ma cosa davvero sappiamo di colei che porta la bontà nel nome, ma la fierezza nell'animo? E quanto davvero sappiamo dei luoghi da essa vissuta? Il racconto muoverà dal rinnovo del patto tra Catania e la sua immortale cittadina - ancora oggi vivente nel quotidiano - avvenuto quasi 900 anni fa, per perdersi tra le vie dove Agata si fonde con la stratificazione sociale e culturale, artistica e cultuale della sua città.

Darwin Day Catania 2024. Anche quest’anno Uaar, insieme ai docenti siciliani, organizza IL Darwin Day, evento con cui si celebra annualmente la figura dello scienziato dalla mente libera, che, vincendo i dogmi e le ignoranze del suo tempo, ha introdotto l’evoluzione biologica nella realtà della conoscenza. Quest’anno IL Darwin Day sarà tenuto a Viagrande, presso sala congressi del Grand Hotel Villa Itria, giorno 17 febbraio prossimo, dalle 9:15 alle 13:15. Un evento aperto a tutti, pensato per giovani e studenti, ma non solo.

Venerdì 16 febbraio il collettivo siciliano RadioSabir si esibirà live allo Zō Centro Culture Contemporanee di Catania (ore 21.30 – Piazzale Rocco Chinnici, 6 - clicca qui per info e biglietti, organizzato da Zō e Dcave Records): la band, formata da Daniele Grasso: acoustic, electric, slide, guitars, bass, sinth, sinth bass, programming, sound&noises, vox - Peppe Scalia: drums, percussion, blues harp, vox - Umberto Arcidiacono: sinth bass, percussion, fisa, mandolin, vox - Elisa Milazzo: cori, voce, percussioni - Maurizio Musumeci: voce rap, presenterà la nuova formazione e il nuovo “Cunti e Mavarii pi megghiu campari”, disco accolto con entusiasmo da tutta la stampa specializzata, che conferma ancora una volta il suo talento e la sua abilità nel mettere insieme suoni e parole, storie ed emozioni raccolti in tutti i sud del mondo.

Il piccolo chiassoso, spassoso, club di Officine Culturali continua con un nuovo laboratorio all’Orto Botanico di Catania. Domenica 18 febbraio 2024 alle 10:30 l’appuntamento è con “Erbario dei miti: alla scoperta di antichi mestieri”. Bambini e bambine vivranno una vera e propria avventura nel giardino scientifico dell’Università di Catania, andando alla scoperta dei miti e delle leggende nascosti tra i colorati e labirintici viali dell’Orto Botanico di Catania. Conclusa la fase esplorativa, i giovani e le giovani partecipanti rielaboreranno le storie scoperte con colori e tanta creatività realizzando un piccolo erbario dei miti come ricordo della mattinata trascorsa al museo verde.

Questo piccolo borgo, inserito nel patrimonio Unesco per il suo stile tardo-barocco, sarà una scoperta inaspettata. Passeggiando per le sue strade conoscerete la sua lunga storia, legata indissolubilmente al Principe Francesco Branciforti e alla moglie Donna Giovanna D’Austria. Furono loro, nel Seicento, a rendere la Corte di Militello la più elegante e moderna di Sicilia.

“L'arte della resistenza” è il nuovo spettacolo in scena il 17 e 18 Febbraio presso Zō Centro Culture Contemporanee, nel cartellone della rassegna teatrale Palco Off. Lo spettacolo chiude una trilogia, composta da “Coro di Babele” e “Mi Ricordo”, entrambi andati in scena nell’ambito della rassegna durante le scorse edizioni; il primo, inoltre, è stato premiato dal Fringe Milano OFF e portato con successo al Festival di Avignone 2022 e 2023 e in Tunisia al Festival Méditerranéen de Théâtre 2023.

Catania - Sabato 17 febbraio, alle ore 18,30, sarà inaugurata la mostra personale di Paolo Greco che, per la prima volta, espone i suoi lavori alla galleria Carta Bianca. La mostra è curata da Francesco Rovella, da ventisei anni direttore della galleria. Da martedì a venerdì 11.00/13.00 – 17.00/20.00, sabato 11.00/13.00; domenica e lunedì chiuso. Per appuntamenti in diversi giorni e orari tel. 336 806 701.

Agatha Patrona è una visita guidata drammatizzata che attraverso il racconto della guida e l'interpretazione di due attori del panorama teatrale siciliano - Barbara Gallo e Francesco Bernava - unirà due suggestioni. Il martirio di Sant'Agata, rievocato in uno dei luoghi centrali della tradizione e della devozione - e la storia di Catania segnata dal terremoto del 1693.

A fera ’ô luni è un racconto fotografico del principale mercato tradizionale di Catania, una prospettiva documentaria in chiave street, reale e schietta, animata dal desiderio e dalla necessità autoriale di raccontare attraverso le immagini un particolare contesto urbano mostrandone singolari, effimere, enigmatiche e comunemente impercettibili a-normalità. Il racconto documentario umanista della fera ’ô luni mette in evidenza la trasformazione socio-antropologica che il mercato, ‘s-oggetto’ eminente della cultura catanese, ha subito dagli anni Novanta fino ad oggi.