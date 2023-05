Basket: Giarre ospita la Final Four regionale Under 19 

E’ in programma lunedì e martedì la Final Four di Under 19 maschile Silver di basket. Quattro le squadre che hanno superato la fase di qualificazione: Domenico Savio Messina, Real Basket Agrigento, Centro TT Pall. Giarre e Cus Catania Basket 2003. Le formazioni iscritte inizialmente erano 31. Si inizierà alle 18 con Savio Messina-Cus Catania, alle 20 giocheranno Pall. Giarre-Real Basket. La finale è fissata per martedì alle 19.30 tra le vincenti delle due semifinali.

“Sarà certamente una bellissima e intensa final four quella che vedrà impegnate le squadre a Giarre il 29 e 30 maggio – afferma la presidente FIP Sicilia Cristina Correnti –. L’under 19 già è un campionato quasi senior, dove vi sono molti atleti che giocano in Serie C. Lo spettacolo sarà assicurato e la location del “PalaJungo” ci assicura una grande cura dei dettagli. Ringraziamo le società Basket Giarre e Centro TT Pall. Giarre, che ospiteranno l’appuntamenro cestistico”. Albo d’oro recente: 2012-’13 Cus Catania • 2013-’14 Orlandina Basket • 2014-’15 Cus Catania • 2021-’22 Pall. Trapani (Ecc) e Real Basket Agrigento (Silver).