Eccellenza: l’Atletico 1994 batte il colpo Stefano Maiorano   

L’Atletico Catania 1994 ha messo a segno un colpo di mercato tra le due partite di Coppa Italia Eccellenza contro la Jonica (dopo l’1-1 dell’andata, il ritorno è in programma domenica pomeriggio a Santa Teresa di Riva). Il direttore sportivo degli etnei Damiano Proto ha presentato l’ultimo nuovo acquisto Stefano Maiorano, giocatore con un’esperienza non indifferente alle spalle. Il centrocampista campano ha conosciuto uno per uno i nuovi compagni di squadra prima di allenarsi agli ordini di mister Antonio Richichi. Possibile il suo debutto nella sfida contro gli jonici.

Fisico integro e forte tempra, ama giocare davanti alla difesa: insomma è il classico calciatore che detta i tempi della manovra. Alle spalle una decina di stagioni in serie C. Maiorano è nato a Battipaglia, ma è ormai siciliano d’adozione.Il suo curriculum è la fotografia di un atleta di spessore dentro e fuori dal campo. Basta scorrere i nomi delle compagini nelle quali è stato protagonista: Sorrento, Cavese, Ancona, Benevento (con la squadra Forza e Coraggio in D), Messina, Catanzaro, Juve Stabia, Paganese, Taranto, di nuovo Messina, Cerignola, Latina e recentemente Biancavilla e Paternò.