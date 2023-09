Eccellenza, il Paternò monetizza il gol di Belluso per battere la Leonfortese

Il Paternò ha vinto meritatamente per 1-0 il match contro la Leonfortese, disputato davanti ai propri tifosi, scacciando, così, gli incubi del gol incassato, in pieno recupero, la settimana precedente contro la Nebros. Etnei subito protesi in avanti. La punizione di Maimone viene intercettata dal portiere, poi lo stesso Maimone serve un pallone invitante a Baldeh, ma il gambiano non riesce a finalizzare. Rossazzurri in vantaggio al 22’ grazie al rigore trasformato da Belluso (fallo in area di Callejo su Belluso). Immediata la reazione degli ospiti con il calcio da fermo di Cacicia che centra il palo.

In avvio di ripresa, Baldeh fallisce un’altra buona occasione. Gli ospiti avanzano il baricentro della manovra, senza riuscire, però, a rendersi concretamente pericolosi. I lanci lunghi, in particolare, sono preda dell’attenta retroguardia locale. Al 40’, il destro di Asero sfiora il palo. Nel finale, l’ultimo brivido è sul colpo di testa di Moscitello, di poco fuori.

Paternò-Leonfortese 1-0

Marcatore: 22’ Belluso (rig.)

Paternò: Romano, Napoli, Godino, Valenca, Mollica, Intzidis, Maimone, Greco (17’ st Fratantonio), Belluso, Baldeh (17’ st Sangare), Asero. All. Raciti.

Leonfortese: Callejo, Bertolo (45’ st Moscitello), Niang (24’ st Nuccio), Rodriguez, Russo, Guzman, Puleo (35’ st Panvini), Cacicia (24’ st Caputa), Maltese, Volo, Meta. All. Tarantino.

Arbitro: Venuto di Messina (Catanese di Messina e Nigrelli di Barcellona P.G.).