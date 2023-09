Prima Categoria, Danilo Scuderi è il direttore sportivo dell'Akron Giarre 

L'Akron Giarre comunica di aver affidato l'incarico di direttore sportivo a Danilo Scuderi. Giarrese doc, è stato dirigente della Russo Calcio per poi passare al Giarre con la carica di club manager manager nella stagione 2020/2021. L'anno successivo è tornato alla Russo Calcio come direttore sportivo, costruendo la squadra che ha poi conquistato il campionato di Prima Categoria.

Nella scorsa annata agonistica, ha ricoperto sempre il ruolo di ds alla Russo, chiudendo il torneo di Promozione in semifinale playoff. Queste le prime parole di Scuderi: "Sono orgoglioso e onorato di rivestire questa carica in una piazza prestigiosa come Giarre, alla quale sono particolarmente affezionato. Capisco che ci possa essere dello scetticismo iniziale, ma il progetto che porteremo avanti è molto serio e a lungo termine, per riportare questa città dove merita".