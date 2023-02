Promozione, Rsc Riposto rallentata dal Valle del Mela

La Russo Sebastiano Calcio ha rallentato sul campo di Giammoro per via del pareggio (1-1) contro il combattivo Valle del Mela, a caccia di punti salvezza. Dopo un avvio equilibrato, ospiti pericolosi con il tentativo di Mangano, di poco fuori. Locali in vantaggio (36’) grazie al geniale pallonetto dal limite di Sciliberto. Galvanizzati dal gol, i ragazzi guidati in panchina da Giannicola Giunta potrebbero raddoppiare, ma peccano della necessaria precisione.

Già in avvio di ripresa, la vicecapolista pigia il piede sull’acceleratore alla ricerca del pareggio, che diventa realtà al 20’, quando l’arbitro assegna il rigore per il tocco di braccio in area di Spadaro (espulso) sulla conclusione di Leotta. Dal dischetto, precisa trasformazione dello stesso Leotta. Nel palpitante finale, la Rsc Riposto si proietta costantemente in attacco, ma i suoi assalti trovano le prodigiose parate di Scibilia a negargli il sorpasso.

Valle del Mela-Rsc Riposto 1-1

Marcatori: 39’ Sciliberto; 20’ st Leotta (rigore).

Valle del Mela: Scibilia, Spadaro, Arigò, Bertino (34’ st Scattareggia), Cariolo, Ferlazzo, Mondo, Sciliberto (24’ st Bosco), Sturniolo (15’ st Trimboli), Arizzi (10’ st Perndaj, 30’ st Gerbino), Giordano. All. Giunta.

Rsc Riposto: Gangi, Papa (30’ st M. Patanè), R. Patanè, Nicotra, Salemi, Mangano, Messina (1’ st Emanuele), Platania (15’ st Campione), Tornitore, Leotta, Napoli (1’ st Pappalardo, 41’ st Bonaventura). All. Lu Vito.

Arbitro: Lazzara di Barcellona P.G.