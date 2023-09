Mister De Sanzo: “L’Acireale mi è piaciuto, ora bisogna avere gli occhi di fuoco”

L'Acireale è stato battuto 2-1 in trasferta dal Lamezia, incassando, così, la prima sconfitta in campionato. A fine gara, il tecnico Fabio De Sanzo ha fatto la sua analisi del match: “Il Lamezia ha iniziato bene, ma nel complesso l’Acireale a me è piaciuto, perché ha avuto intensità. La partita è stata interpretata nel modo giusto, anche se abbiamo preso un gol in maniera troppo leggera”. Sull’approccio dei granata, il mister ha spiegato: “Nel primo tempo è stata giocata discretamente, non volevamo perdere la testa. Nella ripresa poi con l'inserimento di Montaperto si è trovato pmaggiore palleggio. La prestazione dei ragazzi è stata buona, ma chiaramente bisogna lavorare per fare meglio”.

Guardando ai prossimi impegni, ha dichiarato: “Non voglio attenuanti, non devono esistere. C’è del materiale su cui lavorare, dobbiamo capire gli errori commessi e cercare di migliorare”. In conclusione, ha elogiato i giocatori. “Ho un grande gruppo. Dispiace uscire dal campo sconfitti, ma pensiamo già alla prossima gara. Adesso bisogna avere gli occhi di fuoco e andare avanti”.