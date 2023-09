Serie D: Acireale sconfitto 2-1 in trasferta dal Lamezia

Squadra in casa

Squadra in casa Lamezia

Dopo quattordici giorni di riposo forzato, l’Acireale è stato sconfitto (2-1), allo stadio “Guido D’Ippolito”, dal Lamezia Terme. Primi quarantacinque minuti di grande intensità da parte dei calabresi allenati da Leo Vanzetto, capaci di aggredire dal primo istante gli avversari. Al 10’ passano vantaggio con un sinistro forte e preciso dell'esperto attaccante Saraniti. Siglato l’1-0, i lametini continuano a tenere bene il campo e sfiorano il raddoppio: ci prova Boakyie dalla distanza, ma il suo destro finisce a lato dei pali difesi da Zizzania. Nel finale di tempo, Cicirello va vicino al pareggio con un tentativo di testa, respinto dalla retroguardia gialloblù.

In avvio di ripresa, il 2-0 siglato Kosovan, bravo nello sfruttare l’iniziativa personale del solito Saraniti. Palla al piede, l’ex Palermo supera in dribbling parte della difesa granata e serve alla perfezione il compagno che, da due passi, insacca la sfera. Incassato il secondo colpo, i granata reagiscono con forza, mancando il gol con Montaperto e Cicirello. Proprio quest’ultimo, dimezza le distanze con una girata aerea, che spiazza il portiere. Tuttavia, nonostante i diversi tentativi conclusivi degli acesi, il risultato non cambia più.

Fc Lamezia Terme-Acireale 2-1

Marcatori: 10’ Saraniti; 8’ st Kosovan e 24' st Cicirello.

Lamezia: De Luca, Marchetti, Da Silva, Pinna, Boakye, Chironi (34' st Mengoli), Serra, Di Martino, Kosovan (21' st Rizzo), Saraniti (15' st Diaz), Terranova (23' st Carbonaro). A disp.: Palmieri, Maini, Mirabelli, Dragà, Bonanno, Garofalo. All. Leo Vanzetto.

Acireale: Zizzania, Sirimarco, Maltese, Vaccaro, Tufano (8' st Galletta), Lucchese, La Vigna (40' st Corigliano), Sticenko, Vanzann (1' st Montaperto), Cicirello, Romano (35' st De Mutiis). A disp.: Peschieri, Germinio, Cusumano, Viegas, Di Mauro. All. Fabio De Sanzo.

Arbitro: Selva di Alghero (Nicodemo-Moroso).

Note: espulso al 50' st Carnonaro. Ammoniti: Boakye, Maltese, Montaperto e De Luca.