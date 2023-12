Serie D, l'Acireale si ferma alla doppietta di Cicirello ed il Locri rimonta

Ha un retrogusto amaro il 2-2 dell'Acireale sul campo del Locri. In vantaggio per 2-0, la squadra acese è stata rimontata e, alla fine, si è dovuta accontentare di un punto. Aggressivi e intraprendenti, i granata approcciano la gara nel migliore dei modi. Al 5’ sblocca il punteggio Cicirello, che trova il terzo tempo vincente sull’assist di Lucchese da calcio d’angolo, realizzando, così, l’1-0. La formazione allenata da Sasà Marra continua ad attaccare e sfiora il raddoppio con De Mutiis prima e Palma poi, ma è bravo Lanziani nelle risposte. Dopo aver fallito una nitida occasione per il pareggio con Pappalardo, i calabresi vanno vicini al gol con Marin (al 41’), che calcia da buona posizione, trovando la pronta respinta di Zizzania.

In avvio di ripresa, l’Acireale attacca con l'obiettivo di ipotecare il successo. Un'opportunità non viene finalizzata da Lo Coco, mentre va bersaglio ancora Cicirello, che approfitta di un rimpallo per insaccare nuovamente la sfera. La partita sembra essere indirizzata, ma l’ingresso in campo di Leveque regala lo slancio al Locri, che cambia decisamente marcia. I calabresi si proiettano costantemente in avanti, dimezzando le distanze 27' grazie alla rete di Costa. Un doppio miracolo di Zizzania impedisce al Leveque di esultare. Il portiere dei siciliani non può, però, nulla allo scadere, quando Leveque tira a giro ed il pallone si infila alle spalle del portiere.

Locri-Acireale 2-2

Marcatori: 5' e 18' st Cicirello; 27' st Costa; 45' st Leveque.

Locri: Lanziani, Morrone, D. Aquino, Pappalardo, Diakhaté (43’ Leveque), Marin, Cuzzilla (17’ st Costa), Di Venosa, Marsico, Lucá, Greco (43’ Pasqualino). A disp.: Galea, V. Aquino, Coluccio, Pipicella, De Leonardis, Misefari. All. Gigi Iervasi (squalificato Maurizio Panarello)

Acireale: Zizzania, Galletta, Lucchese (12’ st D’Alessandris), De Mutiis (34’ st Maltese), Germinio, Cicirello (43’ st Corigliano), Milo (49’ st Sticenko), Lo Coco, Mirabelli, Palma, Cusumano. A disp.: Bollati, Sirimarco, Sticenko, Tufano, Russotto, Spinelli. All. Salvatore Marra

Arbitro: Giudice di Frosinone (Di Curzio di Civitavecchia e Gneo di Latina).

Note: sono stati ammoniti: Greco, Cicirello, Zizzania, Iervasi, Coriglino e Lanziani. Recupero: 2' e 6'.