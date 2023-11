Serie D: l’Acireale torna a casa con un pareggio dal campo della Vibonese

Punto importante per l’Acireale ottenuto in casa della Vibonese: allo stadio “Luigi Razza” il risultato finale è stato di 1-1. Avvio di partita con atteggiamento aggressivo da parte dei ragazzi allenati da Sasà Marra. Al 5’ Montaperto entra in area palla al piede e subisce l’intervento falloso da dietro di Onraita. Per l’arbitro non ci sono dubbi e assegna il rigore. Dagli undici metri, impeccabile Romano, che trasforma il penalty. In ripartenza, Di Mauro viaggia sulla fascia e mette in mezzo per Cicirello, che sfiora il raddoppio di testa. I granata si rendono poi di nuovo pericolosi con Romano, la cui girata non inquadra lo specchio. Con il trascorrere dei minuti, i calabresi reagiscono, riuscendo a dare continuità al proprio gioco. Esposito dalla distanza impegna severamente Zizzania, attento nella risposta. Al 31’ ci prova Tandara dal limite, ma è ancora efficace l'intervento del portiere. Nel finale del tempo, la Vibonese pareggia grazie ad un’invezione di Convitto, bravo a smarcarsi, tirare a giro e insaccare la sfera.

I padroni di casa dettano i ritmi per l'intera ripresa alla ricerca della rete del sorpasso, ma la formazione avversaria chiude tutti gli spazi. A latitare sono le occasioni offensive degne di nota e, così, al termine dei sei minuti di recupero concessi dal direttore di gara, il risultato resta inchiodato sull’1-1, che consegna un punto a testa alle due rivali.

Vibonese-Acireale 1-1

Marcatori: 7’ Romano (rig.); 43’ Convitto.

Vibonese: Del Bello, Baldan, Iuliano (23’ st Gaeta), Esposito, Tandara (23’ st Furina), Convitto, Onraita, Malara, Anzelmo, Scavone (23’ st Straropoli), Ciotti. A disp.: Polidori, Divittorio, Castillo, Carboe, La Gamba, Larosa. All. Antonio Buscè.

Acireale: Zizzania, Galletta (8’ st De Mutiis), Di Mauro (8’ st Milo), Maltese, Lucchese, Romano (8’ st Cusumano), Montaperto (11’ st Corigliano), Cicirello (40’ st Germinio), Lo Coco, Mirabelli, Vaccaro. A disp.: Bollati, Savanarola, Sticenko, La Vigna. All. Salvatore Marra.

Arbitro: Giordano di Matera (Grimaldi di Bari e Cantatore di Molfetta).