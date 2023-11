Mister Marra dell'Acireale: "per il risultato c’è senza dubbio rammarico"

L'Acireale ha conquistato soltanto un punto nel palpitante match contro il Castrovillari, terminato 3 a 3. Sasà Marra, nuovo tecnico dei granata, ha commentato così l'andamento e l'epilogo della gara: “Conoscevamo la difficoltà di questa partita, bisognava gestire meglio determinante situazioni. Abbiamo preso due gol su calcio piazzato e lì bisogna stare più attenti. E' mancata lucidità e, a volte, abbiamo giocato con troppa frenesia”.

Ha analizzato poi gli aspetti positivi: “Nel secondo tempo, la squadra ha spinto tanto e creato diverse occasioni pericolose. Devo essere contento per lo spirito messo in campo, del tipo di calcio espresso nella ripresa e del lavoro che questi ragazzi svolgono in allenamento. Siamo un gruppo abbastanza giovane, che, in questo momento, probabilmente sente il peso di giocare in casa. Per il risultato c’è senza dubbio rammarico, sono dispiaciuto. Adesso, però, si guarda avanti”.