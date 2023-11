Serie D: l'Acireale deve accontentarsi di un punto contro il Castrovillari 

L'Acireale si è dovuto accontentare del pareggio (3-3) in casa nello scoppiettante match contro il Castrovillari. Ospiti più propositivi ad inizio partita, come conferma l'insidioso tentativo da fuori di Izco, intercettato dal portiere. Rossoneri in vantaggio al 22', quando, sugli sviluppi di un piazzato battuto da Azzaro, Aceto colpisce di testa e insacca la sfera. Una volta subito il gol, i granata provano ad accelerare il ritmo e pareggiano (32') grazie al rigore trasformato da Montaparto, che se l'era procurato per un atterramento di Olivieri in area. Quattro minuti più tardi, Vaccaro corre sulla fascia e serve Cicirello in mezzo, ma ad anticiparlo c'è Atteo che, sfortunato nel tocco di palla, spinge clamorosamente la sfera verso la propria porta, propiziando, così, involontariamente il sorpasso dei locali.

Nella ripresa, reazione dei calabresi, che riequilibrano la situazione con il secondo centro di Aceto. Azzaro manca poi per poco il tris dalla distanza. Dopo averlo sfiorato, proprio il numero 10 del Castrovillari si rende protagonista al minuto 28: sfruttando l’errore in battuta di Zizzania, dribbla parte della difesa e sigla con un tiro a giro lo spettacolare 2-3 ospite. A questo punto, l’Acireale attacca con costanza e va meritatamente a bersaglio (35'). Romano è bravo nel tap-in risolutivo sull'assist di Savanarola. Nel finale, la squadra allenata da Sasà Marra prova più volte l’assalto con Cicirello e Romano, ma il Castrovillari resiste, salvandosi pure con un salvataggio sulla linea di Abbenante.

Acireale-Castrovillari 3-3

Marcatori: 22' e 10' st Aceto; 32' Montaperto (rig.); 36' Atteo (aut.); 33' st Azzaro; 35' st Romano.

Acireale: Zizzania, Maltese, Mirabelli, Sirimarco, Vaccaro, Corigliano (16’ st Romano), Lucchese (35’ st La

Vigna), Di Mauro (16’ st Milo), Montaperto (27’ st Savanarola), Cicirello, De Mutiis (6’ st Lo Coco).

A disp.: Bollati, Germinio, Sticenko, Cusumano. All. Salvatore Marra.

Castrovillari: Patitucci, Giacalone, Olivieri (1’ st Abbenante), Aceto, Atteo, Basile, Izco, Cosenza, Serafino, Azzaro (43’ st Macaluso), Scognamiglio. A disp.: Aprile, Arrigucci, Toziano, Teyou, Figliuzzi. All. Carmine Pugliese.

Arbitro: De Stefanis di Udine (Mamouni di Tolmezzo e Fragiacomo di Gradisca D’Isonzo).