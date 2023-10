Mister De Sanzo sulla vittoria dell'Acireale: "alla squadra non posso dire nulla" 

Tonificante successo dell'Acireale, che, nell'attesa prima uscita allo stadio "Aci e Galatea", ha battuto (2-1) il San Luca. “Sono davvero felice – ha dichiarato Fabio De Sanzo, tecnico dei granata, a fine partita – a questa squadra non posso dire nulla. Tutti hanno dato il massimo, anche se nel secondo tempo abbiamo subito un calo dopo il gol del pareggio. Avevamo troppa frenesia e voglia di riportarci in vantaggio, questo non deve accadere”. Sull’avversario, il mister ha dichiarato di non aver avuto dubbi: “Conoscevo perfettamente questa formazione, sapevo non fosse da sottovalutare. Abbiamo vinto contro rivali rognosi e difficili ed è stato molto importante”.

Sul prossimo turno, che mercoledì vedrà i suoi ragazzi scendere in campo al "De Simone" di Siracusa, ha spiegato: “Bisognare andare senza pressioni, non c’è motivo di averne. Dobbiamo essere tranquilli con l’obiettivo di fare la nostra agara”. Infine, il commento sul ritorno nel proprio impianto di gioco: “È fantastico, sempre bello ritrovare la nostra gente. Tuttavia, mi aspetto di più anche dai tifosi. Occorre dare tutti il massimo”, ha concluso De Sanzo.