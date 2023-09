L'Acireale contro il San Luca riabbraccia il suo pubblico allo stadio "Aci e Galatea"  

L’Acireale tornerà domenica finalmente a casa per affrontare il San Luca. La prima partita interna del campionato di serie D, valevole per la 5^ giornata del girone I, rappresenterà per i granata il terzo match ufficiale, avendo rimandato quello contro l’ex Reggina, cioè la LFA Reggio Calabria, e già osservato il turno di riposo previsto dal calendario.

Dopo la sconfitta di misura (2-1) rimediata a Lamezia Terme, Cicirello e compagni intendono subito riscattarsi."In settimana, abbiamo analizzato la sfida persa in Calabria, gli errori commessi e anche la bravura dell'avversario - ha dichiarato, in conferenza stampa, il tecnico Fabio De Sanzo -. Se saremo un pò più concentrati e tosti per tutta la durata degli incontri potremo conquistare dei risultati positivi e toglierici belle soddisfazioni. Affronteremo un avversario ostico, noi dobbiamo ancora trovare la quadratura giusta, ma è normale che sia così viste le poche gare giocate". Finalmente vi troverete nel vostro stadio, quanto potrà essere importante? "Io mi auguro che lo sia, e spero e credo che ci sarà tanta gente a sostenerci. L'amore per questa squadra crescerà sempre più, in giro sento molto entusiasmo e voglio vedere il dodicesimo uomo in campo". Nel match contro i calabresi, che inizierà alle ore 15.00 allo stadio "Aci e Galatea", sicuro assente il capitano Giuseppe Savanarola.