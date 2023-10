Serie D, l'Acireale piega la resistenza del San Luca allo stadio "Aci e Galatea" 

A quasi due anni di distanza dall’ultima volta, l’Acireale è tornato a giocare allo stadio “Aci e Galatea”. Nell’attesa sfida contro il San Luca della 5^ giornata del girone I di serie D, i granata si sono assicurati i tre punti grazie all’autorete di Pipicella e alla realizzazione di Romano, al secondo centro stagionale dopo quello al debutto contro la Nuova Igea Virtus. Approccio ottimale dei granata, alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta di Lamezia Terme. Nel primo tempo la squadra di casa aggredisce subito l’avversario. Tra i più attivi Cicirello, che tenta l’eurogol dalla distanza. Qualche secondo più tardi, proprio il numero 14 prova l’iniziativa personale e, sfruttando una deviazione sfortunata verso la propria porta di Pipicella, l’Acireale passa in vantaggio. Sfiora poi il raddoppio Corigliano dalla distanza, ma è attento Mittica a respingere il tentativo.

Nella ripresa, il San Luca pareggia grazie al colpo di testa di Bukva, che spiazza Zizzania. Incassato il gol, i locali si chiudono nella propria metà campo, lasciando l’iniziativa alla formazione allenata da Giovanni Baratto. Segue una fase di grande equilibrio della gara, ma non nascono occasioni per sbloccare il risultato. All’Acireale serve una scintilla, un fattore che possa cambiare il corso del match. L'episodio si concretizza al 28', quando Romano è bravo a difendere un pallone in area, conquistando un rigore per un falloso intervento di un avversario. Dagli undici metri, lo stesso Romano spiazza Mittica e firma il 2-1. Nel finale, il San Luca potrebbe riequilibrare di nuovo la situazione, ma Mittica è prodigioso nell'opporsi alla battuta dal limite di Calderone.

Acireale San Luca 2-1

Marcatori:10' Pipicella (aut.); 1' st Buvka; 28' st Romano.

Acireale: Zizzania, Sirimarco, Maltese, Vaccaro, Galletta (17' st De Mutiis), Lucchese, La Vigna, Sticenko (47' st Di Mauro), Corigliano (5' st Montaperto), Cicirello (17' st Cusumano), Romano (30' st Germinio). A disp.: Peschieri, Tufano, Viegas, Vanzan. All. De Sanzo.

San Luca: Mittica, Kalombola, Marangon (17' st Marano), Fiammenghi (30' st Calderone), Dampha (39' st Calagna), Pipicella, Tourè, Buvka, Loukaris, Pissas, Mazzone (45' Ficara). A disp.: Gonzales, Suraci, Giampaolo, Murdaca. All. Baratto.

Arbitro: Giordani di Aprila (Fatati e Agostino).