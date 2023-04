Serie D, Acireale sconfitto in trasferta dalla Vibonese

Squadra in casa

Squadra in casa Vibonese

L’Acireale ha rimediato una sconfitta per 2-0 sul campo della Vibonese, che complica ulteriormente il suo cammino verso la salvezza. Calabresi subito in vantaggio grazie al rigore procurato (discutibile tocco di braccio in area di Di Domenicantonio) e trasformato da Szymanowski. Reazione orgogliosa degli ospiti, pericolosi con le conclusioni di Sbrissa, Ghisleni e Di Domenicantonio, parate dall’ottimo Rendic, che evita, così, il pareggio. Sull’altro fronte, Joao Pedro “mura” la battuta, a colpo sicuro, del solito Szymanowski.

Doppio miracoloso intervento di Rendic, in avvio di ripresa, sui tiri di Sbrissa e Brugaletta. Evitato il gol, i calabresi gestiscono meglio la situazione, sfiorando il raddoppio negli ultimi minuti, quando Giappone si oppone con bravura al tentativo di Samake. Il secondo gol dei padroni di casa si materializza, comunque, sui titoli di coda del match: ficcante contropiede, finalizzato dal preciso rasoterra di Balla.

Vibonese-Acireale 2-0

Marcatori: 5’ Szymanowski; 48’ st Balla.

Vibonese: Rendic, Amabile (20’ st Hernaiz), Nallo, Szymanowski (39’ st Samake), Balla, Lia, Bonnin, Tazza, Trajkovski, La Torre (26’ st Cintura), Politi (6’ st Albisetti). A disp.: Mengoni, Caligiuri, Sparandeo, Ruggiero, Giammarinaro. All. Giacomo Modica.

Acireale: Giappone, Migliorelli, Brugaletta, Di Domenicantonio, Sbrissa, De Martino, Ghisleni (32’ st Savanarola), Joao Pedro (26’ st Carrozza), Nicosia (20’ Virgillito), Limonelli (40’ st Liga), Sannia. A disp.: Olivieri, Esposito, Medico, Virgillito, Di Mauro, Rotella. All. Giovanni Ignoffo.

Arbitro: Frazza di Schio (Romano e Fenzi).