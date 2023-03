Serie D, termina 1-1 il derby Acireale-Ragusa

E’ terminato in parità (1-1) il derby Acireale-Ragusa, che metteva in palio punti pesanti per la salvezza. Le fasi di studio si prolungano fino al 17’, quando la squadra iblea sblocca il punteggio sfruttando un pallone perso ingenuamente dagli avversari, Manfrè, ex di turno, si invola verso la porta e insacca la sfera con un preciso diagonale. I granata rispondono soltanto con la staffilata alta di Liga, mentre, nel recupero, ancora Manfrè si rende pericoloso, ma la sua conclusione termina a lato.

I padroni di casa pigiano il piede sull’acceleratore nella ripresa, provandoci più volte senza la necessaria precisione. Al 25’, l’Acireale spreca una propizia occasione: Joao Pedro serve Virgillito, che in area perde l’attimo fuggente per segnare. Cinque minuti dopo, è il Ragusa a sfiorare il raddoppio. Manfrè si coordina alla perfezione e tira, Giappone si esalta, negandogli la doppietta. L’Acireale riequilibra la situazione (37’) grazie alla “zampata” di Di Domenicantonio, che fissa il punteggio sul definitivo 1-1.

Acireale-Ragusa 1-1

Marcatori: 17' Manfrè; 37’ st Di Domenicantonio.

Acireale: Giappone; Nicosia (15’ st Virgillito), Guarino, Brugaletta, Migliorelli (6' Cannino), Rotella (34’ st Savanarola), Joao Pedro, Liga, De Martino, Ghisleni (23’ st Di Domenicantonio), Ricciardo. A disp.: Olivieri, Esposito, Di Mauro, Carrozza. All. Ignoffo.

Ragusa: Truppo, Falla, Pertosa, G. Strumbo, D. Strumbo; Meola, Valenca (11' st Di Stefano), Vitelli (34' st Patanè), Manfrè (48' st Iseppon), Cess, Varela (39' st Randis). A disp.: Pappalardo, Messina, Napoli, Bozzanga, Grasso. All. Settineri.

Arbitro: Angelillo di Nola (Fecheta e Mambelli).