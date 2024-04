Catania Under 19 primo nel girone B del campionato Primavera 4

Grazie al bottino pieno dal 9 dicembre ad oggi che mette in risalto qualità e costanza di rendimento, con il maggior numero di successi e il miglior attacco considerando entrambi i gironi del campionato Primavera 4 (15 vittorie in diciotto gare disputate, 50 gol fatti), con il capocannoniere del torneo (Lorenzo Privitera, 13 reti) e con numerose convocazioni in prima squadra: così è cresciuto quest'anno il Catania Under 19, che si è imposto per 2-1 sul Sorrento e ha conquistato matematicamente la certezza del primo posto nel proprio raggruppamento, con due giornate d'anticipo rispetto alla chiusura della regular season.

Per i rossazzurri allenati da Marco Biagianti a segno Federico D'Emilio in avvio di gara e, dopo il provvisorio pareggio siglato dal sorrentino Crisci alla mezz'ora, Andrea Maugeri in avvio di ripresa. Per effetto del primato, Pappalardo e compagni si garantiscono l'accesso alla finale per la promozione, che disputeranno con gare di andata e ritorno contro la squadra qualificata al termine dei due turni della fase playoff del girone, riservata alle formazioni classificate dal 2° al 5° posto.