Eccellenza, Città di Acicatena sprecone deve accontentarsi di un punto

Imprecisione sotto porta e sfortuna hanno impedito al Città di Acicatena di piegare la resistenza della Virtus Ispica. La partita è terminata con il punteggio di 0-0. I catenoti provano a far valere subito il fattore campo, ma peccano della necessaria precisione nelle finalizzazioni. Al 18' Zanella effettua una rimessa lunga per Costa, che difende palla e calcia, ma trova solo l'esterno della rete. Altra chance, pochi minuti dopo, quando Petrullo lancia al volo Costa, sponda aerea per l'inserimento di S. Caruso, che parte in velocità e tira debolmente. Si fanno vedere minacciosamente gli ospiti: punizione di Coria verso il secondo palo, dove c'è Nunez, il cui colpo di testa viene salvato sulla linea da Mazzeo. Nel finale di tempo, i locali protestano per la mancata assegnazione di un rigore

In avvio di ripresa, il mancino di Zanella viene intercettato da La Licata. Il neo entrato Solimene scaglia una staffilata da lontano, colpendo il "legno" a portiere battuto. Con il trascorrere dei minuti, il Città di Acicatena stringe ulteriormente i tempi alla ricerca del vantaggio. Viene annullato il gol di Costa per un fallo di mano. Al 40? Mazzeo, servito da Petrullo, batte a colpo sicuro, ma Nunez salva. L'ultima clamorosa opportunità capita a Giannetto che conclude, però, alto da posizione favorevole, non concretizzando l?assist di Solimene.

Città di Acicatena-Virtus Ispica 0-0

Città di Acicatena: Tomaselli, Zanella (22? st Zirignon), Cerra, Mazzeo, Spampinato, Pennisi, Marrone, Petrullo, Costa (42? st Giannetto), N. Caruso, S. Caruso (16? st Solimene). A disp.: Ligotta, Ciraldo, Veca, Nicosia, Bottino, Furnari. All. Angelo Bognanni.

Virtus Ispica: La Licata, De Sales, Santucho, Ricca (35? st Cicero), Nunez, Di Pasquale (43? Carcagnolo), Molina, Hurtado, Cavallo, Coria, Portesi. A disp.: Nied, Caschetto, Falla. All. Giuseppe Trigilia.

Arbitro: Ciaravolo di Torre del Greco.