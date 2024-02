Il Paternò pareggia a Bocale nell'andata degli ottavi di Coppa Italia 

E' terminata a reti inviolate la partita Bocale-Paternò, andata degli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza. Allo stadio "Pellicanò", gara condizionata dal vento. Dopo le iniziali fasi di studio, ospiti pericolosi con i tentativi di Maimone, che non sortiscono l'effetto sperarto. Per i padroni di casa risponde Licciardello, il cui tiro da lontano finisce sul fondo. Al 33′ Giannaula approfitta di un errore di Baeza in disimpegno per servire Grasso al centro dell’area, ma l’attaccante perde l'attimo fuggente, facendosi anticipare sul più bello dal recupero di Scoppetta. Prima dell'intervallo, viene espulso Sangarè per un'entrata alle spalle di un avversario a metà campo.

Nella ripresa, la squadra calabrese non sfrutta a dovere la superiorità numerica, anzi l’occasione più ghiotta capita a Giannaula (20'), che si libera bene, ma al momento di tirare verso la porta cicca l'impatto. Sull'altro fronte, termina a lato la sfera sul colpo di testa in torsione di Sapone. Il punteggio resta inchiodato, quindi, sullo 0 a 0 ed il passaggio del turno si deciderà nella sfida di ritorno del 28 febbraio in terra siciliana.

Bocale-Paternò 0-0

Bocale: Mileto, Nemia, Barnofsky, Urruty (22' st Santapaola), Baeza (22' st Sapone), Scoppetta, De Clò, Arigò, Alegria, Camilleri (13' st Spinaci), Licciardello. A disp.: Marino, Billetta, Picone, Guglielmo, Nicolau, Neri. All. Cosimo Saviano.

Paternò: Romano, Napoli, Godino, Viglianisi, Sangarè, Intzidis, Maimone (42' st Greco), Fratantonio (21' st Valenca), Giannaula (24' st Belluso), Grasso (10' st Panarello), Asero (28' st Messina). A disp.: Coriolano, Lo Monaco, Virgillito, Micoli. All. Filippo Raciti.

ARBITRO: Ambrosino di Nola (Cammarota di Nola e De Rosa di Napoli).

Note: espulso al 44′ Sangarè. Ammonito: Santapaola. Recupero: 3' e 5'.