"Un gol per Andrea", in campo a Paternò in ricordo di un giovane eroe 

Domenica la comunità paternese vivrà un emozionante pomeriggio di sport e solidarietà. E' in programma, allo stadio "Totuccio Bottino" (inizio ore 16.00), una manifestazione molto sentita nel centro etneo. Si tratta della terza edizione di "Un gol per Andrea", triangolare in memoria del giovane agricoltore Andrea DiStefano, scomparso a causa di un incidente con il suo trattore nelle vicinanze di Ponte Barca, cercando di spegnere un incendio che avrebbe messo in pericolo i suoi concittadini. Un gesto "eroico", mai dimenticato.

Per l'occasione, il Paternò del presidente Ivan Mazzamuto, con il patrocinio dell’Ars (Assemblea Regionale Siciliana) e del Comune di Paternò ha voluto organizzare e promuovere una manifestazione calcistica a sfondo sociale, mettendo al primo posto il ricordo di un ragazzo che rimarrà sempre nel cuore di tutti. Dirigenti e staff del club rossazzurro, il Città di Paternò con le "istituzioni” e “Gli Amici di Andrea” scenderanno in campo per trascorrere delle serene ore aggregative, durante le quali vincerà la solidarietà. In occasione della partita, saranno raccolti, infatti, dei fondi che andranno in beneficenza.