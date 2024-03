Eccellenza, il Paternò cede in trasferta l'intera posta al Modica 

Il Paternò ha ceduto l'intera posta in palio al Modica, che si è imposto in casa per 1 a 0. Inizio favorevole agli etnei, propositivi in attacco con i tentativi portati da Micoli, privi, però, della necessaria mira. Al 14' gli ospiti reclamano la concessione di un rigore per un presunto tocco di braccio di area di Diop, ma l'arbitro lascia proseguire. Maimone, servito da Micoli, conclude alto da favorevole posizione, mentre Giannaula si fa intercettare la battuta a colpo sicuro da Marino. Prima dell'intervallo, anche gli iblei vanno vicini al vantaggio: Savasta si presenta davanti a Truppo, che gli respinge la conclusione.

Nella ripresa, Messina spreca una ghiotta opportunità, non finalizzando a dovere l'assist dell'onnipresente Maimone. Al 29', i padroni di casa bloccano il punteggio grazie al gol di Azzara, che insacca la sfera di testa sul cross dalla sinistra di Famà. Nel finale, la squadra allenata da Filippo Raciti si getta in avanti alla ricerca del pareggio, ma rischia due volte di capitolare nuovamente in contropiede. Il Modica, nonostante l'espulsione di Alfieri, esulta al triplice fischio dopo otto lunghi minuti di recupero.

Modica-Paternò 1-0

Marcatore: 29' st Azzara.

Modica: Marino, Incatasciato (13′ Ballatore), Cacciola (22' st Azzara), Alfieri, Diop, Trovato, Strano (43' st Ababei), Palmisano, Biondi (6' st Famà), Palermo, Savasta. A disp.: Basso, Cavallo, Prezzabile, Cicero, Vindigni. All. Alessandro Settineri.

Paternò: Truppo, Napoli, Mollica, Floro Valenca (38' st Grasso), Sangarè, Intzidis, Maimone, Fratantonio (10' st Greco), Micoli (25′ Belluso), Giannaula, Messina (4' st Asero). A disp.: Saccullo, Panarello, Viglianisi, Virgillito, Lo Monaco. All. Filippo Raciti.

Arbitro: Ambrosino di Nola (Spanò e Totaro di Messina).

Note: espulso al 35' st Alfieri. Ammoniti: Asero, Strano e Marino. Recuperi: 3' e 8'.