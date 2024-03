Il Paternò perde di misura a Teramo l'andata della semifinale di Coppa Italia 

Il Paternò è stato battuto di misura (2-1) dal Teramo nell'andata della semifinale nazionale di Coppa Italia di Eccellenza. La qualificazione si deciderà nella partita ritorno, in programma il 3 aprile allo stadio "Falcone-Borsellino". Inizio favorevole ai padroni di casa, che, dopo essersi resi pericolosi con il tentativo di Oses, sbloccano il punteggio grazie al gol di Vanzan, che realizza dalla distanza. L'immediata reazione dei rossazzurri vede Belluso sfiorare il pareggio. Il match è molto intenso e combattuto. Al 36' il portiere biancorosso respinge il tiro dal limite di Belluso. Sei minuti dopo, Negro nulla può sulla conclusione di Asero, che riequilibra, così, la situazione prima dell'intervallo.

In avvio di ripresa, le squadre badano, soprattutto, a non sbilanciarsi per evitare di essere infilate dalle ripartenze degli avversari. Il neo entrato Tourè cade in area (15') in seguito ad un contrasto con un difensore, ma l'arbitro lascia proseguire. Lo stesso guineano va a segno al 27', superando Romano con una precisa battuta all'angolino. Prova poi a calare il tris D'Egidio, ma Romano non si fa sorprendere, mentre, sull'altro fronte, la bordata di Floro Valenca "bacia" la traversa. In pieno recupero, espulso Fratantonio per doppia ammonizione.

Teramo-Paternò 2-1

Marcatori: 11' Vanzan; 42' Asero; 27' st Tourè

Teramo: Negro, Furlan, Pepe, Cangemi, Vanzan, Massarotti, Sanseverino, Ferraioli, D’Egidio (42' st Marcado), Oses (10' st Tourè), Santirocco (28' st Dos Santos). A disp.: Di Donato, Cipolletti, De Marcellis, Palmentieri, Cutilli, Rei. All. Marco Pomante.

Paternò: Romano, Mollica (31' st Sangarè), Intzidis, Panarello, Messina, Greco, Valenca, Viglianisi (35' st Fratantonio), Asero, Belluso (31' st Giannaula), Micoli. A disp.: Truppo, Napoli, Lo Monaco, Virgillito, Grasso. All. Filippo Raciti.

Arbitro: Mammoli di Perugia (Orlando e Lauri di Modena).

Note: espulso al 47' st Fratantonio. Ammoniti Panarello, Vanzan, Massarotti, Ferraioli e Negro. Recupero: 3' e 4'.