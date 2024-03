Coppa Italia, il Paternò batte di rigore il Manduria e passa in semifinale 

Vittoria di rigore del Paternò, che ha battuto il Manduria per 2 a 0 nella gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza, passando, così, il turno nazionale. Prolungate fasi di studio ad inizio partita. Al 19', i pugliesi approfittano di un errore difensivo degli avversari, Quarta prova il pallonetto, che Romano smanaccia in angolo. Dieci minuti dopo, la staffilata al volo di Panarello sfiora il palo, pareggiando, così, il conto delle emozioni. Gol annullato poi ai padroni di casa per fuorigioco di Belluso. Prima dell'intervallo, Micoli, lanciato in profondità, perde sul più bello l'attimo fuggente.

Inizio ripresa di marca ospite. Romano si oppone con bravura in uscita all'insidiosa percussione di Castro. Poco dopo, salvataggio di Intzidis nei pressi della linea sulla "telecomandata" palomba di Quarta. Scampato il doppio pericolo, il Paternò riprende a macinare gioco offensivo, rendendosi più volte pericoloso: la conclusione dalla distanza di Micoli viene intercettata dal portiere, mentre il velenoso tentativo di Belluso termina si un soffio al lato. L'episodio che sblocca il punteggio si materializza al 32', quando Giannaula viene steso in area da Maraglino, l'arbitro fischia il rigore, che lo specialista Maimone traduce in gol. Nel finale, il secondo penalty di giornata (fallo di Rapio, espulso, su Giannaula), trasformato da Giannaula, fa calare il sipario sul match. Asero fallisce il tris, ma la qualificazione del Paternò a quel punto era già in "cassaforte".

Paternò-Manduria 2-0

Marcatori: 33' st Maimone (rig.); 42' st Giannaula (rig.).

Paternò: Romano, Panarello, Intzidis, Godino (44' st Sangaré), Napoli (11' st Greco), Viglianisi (11' st Messina), Floro Valenca, Maimone, Asero (50' st Frantantonio), Belluso (28' st Giannaula), Micoli. A disp.: Truppo, Virgillito, Lo Monaco, Grasso. All. Filippo Raciti.

Manduria: Maraglino, Rapio, D’Aiello, Bocchino (36' st Nestola), Dorini, Castro, Marsili, Quarta (27' st Ancora), Salatino (13' st Lorusso), Maroto (13' st Cicerello), Ristovski. A disp.: Coletta, Ungredda, Plecic, Salvemini, Zecca. All. Alessandro Carrozza.

Arbitro: Artini di Firenze (Pone di Nola e Santoriello Nocera Inferiore)

Note: espulso al 41' st Rapio. Sono stati ammoniti: Salatino, Maimone, Maroto, Floro Valenca, Godino, D'Aiello e Greco. Recupero: 2' e 6'.