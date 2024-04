Gabriele Finocchiaro firma con la Juventus il primo contratto da professionista

Primo contratto da professionista per Gabriele Finocchiaro. Il talentuoso giocatore, nato il 16 marzo del 2006 ad Acireale, ha messo "nero su bianco" con la Juventus, club per il quale milita nella squadra Primavera allenata da Paolo Montero. Arrivato a Torino a soli 14 anni, dopo essere cresciuto nella Stella Nascente, Finocchiaro è un trequartista, che sa agire bene anche da seconda punta. In questa stagione, sta fungendo da vero e proprio jolly, entrando in campo spesso a partita in corso e fornendo sempre un prezioso contributo. Spiccano la qualità delle sue giocate ed il dribbling (per lui anche 2 gol), tanto da fare parte del giro azzurro della categoria.

Questa la nota ufficiale della Juventus: "Giornata speciale per Gabriele Finocchiaro: è infatti ufficiale il suo primo contratto da professionista, con scadenza 2027. Esterno sinistro, ma anche seconda punta, classe 2006 e maggiorenne da poche settimane, Gabriele è un punto di riferimento dell’Under 19 bianconera: bravo nell’uno contro uno e nel dribbling, sa coprire efficacemente tante aree di gioco nella disposizione di mister Montero. Bianconero da quando aveva 14 anni, Finocchiaro sta vivendo una bella avventura di crescita e di miglioramento come ragazzo e come calciatore: il suo primo contratto da Pro ne è una conferma. Complimenti!".