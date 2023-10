Il Catania nel caos, dopo l'Avellino in bilico la posizione di Tabbiani

Ore delicatissime quelle vissute dal Catania dopo la cocente sconfitta casalinga rimediata al Massimino per mano di un Avellino organizzato e cinico, che si è imposto per 0-2 approfittando della crisi totale che l'ambiente rossazzurro sta vivendo negli ultimi giorni in particolare. La dirigenza, trinceratasi in un assordante silenzio poco apprezzato dalla tifoseria, si è riunita nelle scorse ore (presente anche Ross Pelligra, tornato urgentemente alle falde dell'Etna per affrontare la difficile situazione del club sportivo) per fare il punto sul periodo vissuto dalla squadra. In bilico la posizione dell'allenatore, ma non soltanto: lente d'ingrandimento puntata anche sul lavoro di preparazione pre-campionato, sulla costruzione della squadra con la scelta dei calciatori e le tempistiche del loro arrivo in Sicilia e l'effettivo apporto dei singoli in beneficio del collettivo.

Un avvio di stagione molto deludente su tutti i fronti ha messo seriamente a rischio dunque non soltanto la posizione dell'allenatore, Luca Tabbiani, ma anche quella di dirigenti, componenti dello staff tecnico e della squadra stessa. Non è ancora emersa con chiarezza la posizione dei vertici del club in merito agli accorgimenti da adottare per correggere il tiro prima che l'annata si trasformi in un incubo rispetto alle ottime aspettative della vigilia. Per il momento tutto dovrebbe restare com'è, anche per l'impegno ravvicinato che vede il Catania protagonista del recupero di campionato (seconda giornata) col Brindisi, poi nel weekend si giocherà a Potenza.

Città furiosa per l'assenza di comunicazione, da Pelligra a Grella ci si attende presto un momento in cui gli errori commessi fino a oggi verranno posti in evidenza e soprattutto saranno in qualche maniera rimediati.