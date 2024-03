Serie D, l'Acireale si arrende nella ripresa in casa del Ragusa 

L'Acireale è stato sconfitto per 2 a 0 in trasferta dal Ragusa ed ha interrotto, quindi, la striscia di quattro vittorie consecutive. Allo stadio “Aldo Campo”, primo tempo giocato a viso aperto da entrambe le squadre, ma senza nitide occasioni da gol. Gli ospiti tengono il possesso del pallone e gestiscono bene i tentativi offensivi dei rivali. Al 33’ Romano tira dai 25 metri impegnando l’attento Zizzania, che devia in angolo.

Nella ripresa la musica cambia. Gli uomini allenati da Sasà Marra subiscono il gioco della compagine iblea. Attenti e ordinati, i padroni di casa passano subito vantaggio grazie al gol di Ejjkay. Al 14' Porcaro raddoppia con un tap-in da pochi passi. In difficoltà e stanca, la compagine granata rischia anche di andare sotto di tre reti in pieno recupero, quando l’arbitro concede un calcio di rigore agli azzurri. Dagli undici metri, Zizzania neutralizza il tentativo di trasformazione di Tuccio, evitando un maggiore passivo. Con questo successo, il Ragusa ha raggiunto proprio i granata a quota 40 punti in classifica.

Ragusa-Acireale 2-0

Marcatori: 3’ st Ejjkay; 14’ st Porcaro.

Ragusa: Grasso, Manservigi, Ejjaki (28’ st Di Grazia), Cardinale (42’ st Sinatra), Reinero (36’ st Tuccio), Garufi (20’ st Cess), Oddo, Vitelli, Romano (26’ st Maltese), Porcaro, Mbaye. A disp.: Freddi, Musso, Gigante, Guerriero.

All. Giovanni Ignoffo.

Acireale: Zizzania, Galletta, (11’ st Cottone), Di Mauro (17’ st Spinelli), Maltese, Lucchese (17’ st Savanarola), Germinio, Cicirello (17’ st Montaperto), Lo Coco, Vaccaro (11’ st D’Alessandris), Palma, Zuppel. A disp.: Bollati, Sticenko, Mirabelli, Cusumano. All. Salvatore Marra.

Arbitro: Abou El Ella di Milano (Calanni di Barcellona P.G. e Catanese di Messina).

Note: sono stati ammoniti: Mbaye, Oddo, Porcaro, Spinelli, Germinio e Zizzania. Recupero: 2' e 5'.