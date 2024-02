Trofeo Sant'Agata, nella gara podistica dominio di Pietro Riva: vittoria e record del percorso

Dominio sin dai primi metri, vittoria e record del percorso. Pietro Riva ha rispettato i pronostici della vigilia e trionfato nell'edizione 2024 della gara podistica del Trofeo Sant'Agata, l'evento clou della piccola olimpiade catanese. L'atleta piemontese, allievo dell'olimpionico ad Atene 2004, Stefano Baldini (anche lui nell'albo della corsa in onore della Santa Patrona) ha completato il percorso di sette giri da 1400 metri ciascuno e per un totale di 9.800 metri, in 28:32, stracciando il record stabilito un anno fa da Osama Zoghlami, che aveva fermato il cronometro in 29’47”. Alle spalle dell'atleta delle Fiamme Oro, Simon Kibet Loitanyang, 29:33 e Jean Marie Viann Niyomukiza in 29:58. Per Riva il trofeo intitolato alla memoria di Marco Mannisi, l'ideatore del "Sant'Agata” e mecenate dello sport a Catania.

Riva: "Contento, ma potevo fare meglio"

La gara ha mantenuto tutte le promesse della vigilia. Anticipata quest'anno al 2 febbraio, invece per il tradizionale 3 febbraio. tra l'eco offerto dagli atleti lungo il centro storico etneo che accarezzano il barocco sfidando sampietrini e basolato e le urla del pubblico presente, è stato un perfetto apripista per le festività agatine che avranno inizio a partire da domani.

"Ho sottovalutato il percorso nel riscaldamento mi sembrava molto ma in realtà è impegnativo - ha dichiarato Riva - Ho fatto molto di più di 9800 metri perchè, anche per via dei doppiaggi, non riuscivo a fare le traiettorie perfette. Sono contento ma potevo fare anche meglio e avere un crono migliore. Sono partito perchè volevo togliere subito la concorrenza. Ho un po' esagerato nei primi giri ma ammetto che al quarto giro è stata dura".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La gara femminile

Al femminile, con gara di 4 giri per 5.6 km, monologo di Emily Chepkemoi Cheroben. L'atleta keniana, grande favorita anche lei, ha chiuso con un tempo di 19:55. Dietro le azzurre Viviana Salonia e Sebastiana Bono, rispettivamente in 21:36 e 22:48. Il premio per l’atleta keniana è invece nel ricordo di Giuseppe Iuppa, presidente della Libertas Catania, società che segnò la storia dell'atletica etnea.

Parisi: "Trofeo specchio dello sport a Catania"

Gara podistica affollata anche da organizzatori, presidenti di società e rappresentanti delle istituzioni tra cui l'assessore allo Sport, Sergio Parisi: "La partecipazione di un atleta come Riva - spiega a CataniaToday impreziosisce questa manifestazione di grande tradizione legata alla festa di Sant'Agata. Quest'anno, per merito del gran lavoro degli organizzatori e del Coni nella persona di Enzo Falzone - è ancora migliorata sia per quanto riguarda i contenuti tecnic sia per quelli organizzativi. Questo trofeto - aggounge -è lo specchio dell'attività sportiva della nostra città. Da assessore allo Sport ne vado fiero perchè ho la fortuna di rappresentare questa delega in una città così importante e di grandi tradizioni".

Bandieramonte: "In cantiere altri eventi sportivi"

Davide Bandieramonte, responsabile organizzativo atletica leggera del Trofeo, è tra chi ha creduto fortemente nel ritorno i questa competizione, dando ulteriore slancio e nuova linfa alla manifestazione sportiva: "Il successo di questo evento - spiega - nasce dalla sinergia con il Comitato e l'Amministrazione comunale

"Ci siamo cimentati dall'anno scorso - continua - sul riportare la gara all'interno delle festività agatine. Il parterre è stato dei migliori e la presenza di Riva ci gratifica dei sacrifici fatti, perchè a volte facciamo fatica a portare gli eventi in città, legato molto alla nostra cultura da cittadini. Dobbiamo cominciare a pensare a lasciare macchine a casa e capire che per una o due ore si può chiudere una città per accogliere un evento sportivo. Ma questa crescita graduale sta portando i suoi frutti".

Infine una promessa: "L'idea con l'Amministrazione è anche quella di avvicinare gli eventi sportivi della strada anche in pista. C'è qualcosa in cantiere. Forse riusciremo a organizzare qualcosa per il periodo estivo, ma è ancora presto per parlarne" - ha concluso.