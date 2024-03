Pallanuoto, la Muri Antichi perde a Napoli la prima partita in campionato 

Prima sconfitta in campionato per la Muri Antichi, che nella 12^ giornata di serie B è stata battuta in trasferta

dalla Napoli Lions con il punteggio di 8-6. Una piscina ostica, ma, soprattutto, una squadra formata da ottimi giocatori per la categoria hanno costretto la capolista a fermarsi dopo un filotto di undici risultati utili consecutivi, mantenendo, però, la vetta della classifica del girone 4. Una gara molto equilibrata, nella quale l’esperienza dei partenopei ha fatto la differenza nei momenti topici.

Qualche errore di troppo degli ospiti ha consentito agli avversari di approfittarne. Muri Antichi costretta ad inseguire, seppur di misura, durante tutto l’arco del match. L’unico pareggio è l’1-1 di capitan Muscuso del parziale d'apertura, poi sono le difese a dominare la contesa, con i padroni di casa che, trascinati da Scalzone, si portano sul 3-1. Nel terzo tempo, gli attacchi si sciolgono un po’. Per la Muri Antichi vanno a segno Riolo e Muscuso, ma il vantaggio dei campani rimane immutato con il 2-2 degli ultimi 8’ che non permette alcuna rimonta.

Al termine della sfida, mister Aurelio Scebba analizza, così, la sconfitta: “Abbiamo giocato alla pari contro una compagine che ha dimostrato di avere le carte in regola per vincere tutte le partite. In alcune occasioni, abbiamo commesso delle ingenuità, ma i ragazzi hanno combattuto sempre e questi errori fanno parte della loro crescita. Rivedremo gli sbagli e troveremo spunti interessanti per non ricascarci".

Napoli Lions-Muri Antichi 8-6

Napoli Lions: Milione, Occhiello 1, Percuoco, Sava, Scotti Galletta, Miraldi 1, Riccitiello, Telese, Ronga 1, Santamaria, Giannetti, Scalzone 5, Mola, Tiberio. All. Galasso.

Muri Antichi: Nicolosi, Maggiulli, Trimarchi, Vecchiarini, Riolo 3, Lanto, Forzese, Reina, Marano, Belfiore, Muscuso 3, Basile, Vittoria, Emmi. All. Scebba.

Arbitro: Giacchini.

Parziali: 2-1; 1-0; 3-3; 2-2.