Cosa fare a Catania, gli eventi del week-end: Beer Catania, Infiorata di Paternò, Race Etna Village

Da non perdere anche la Festa del Castagno a Trecastagni e la Festa del Fungo porcino dell'Etna a Fornazzo: nel mezzo tanti altri appuntamenti per grandi e piccini

1. Beer Catania - BeerCatania, il Festival delle Birre artigianali ritorna al pubblico con una edizione straordinaria “Pub Edition” dal 1° al 3 ottobre al SAL. Lo staff del BeerCatania ha deciso di celebrare la decima edizione nella splendida location del SAL – Spazio Avanzamento Lavori in via Indaco 23 a Catania, lì dove tutto è cominciato nel novembre del 2015. Un’edizione straordinaria, la prima dopo due anni di “fermo” dovuti al blocco degli eventi causato dalla pandemia di coronavirus.

2. Catania tra misteri e leggende by night - La passeggiata proposta sarà un vero e proprio viaggio guidato tra storie, leggende e segreti della Catania meno conosciuta.

3. Lego Day&ghiaccio e fuoco - Una pioggia di LEGO invaderà LUDUM, il lego day con migliaia di mattoncini. Potrete partecipare al primo laboratorio di LEGO Master di Ludum per dimostrare la vostra abilità e fantasia divertendosi insieme con creatività e ingegno costruendo insieme agli altri e da soli torri e navi fantastiche, nelle nostre postazioni create per questo scopo.

4. Catania segreta: la Civita e San Berillo - Sharing Sicily propone un nuovo tour tra storia, angoli nascosti e curiosità della Civita, il quartiere di Principi e Pescatori, e di San Berillo, esplosione di colori tra rigenerazione urbana, creatività e progetti futuri.

5. Trekking d'autunno nel bosco della Cubania - Sharing Siily propone un suggestivo percorso nel versante Nord, nella stagione migliore per godere appieno della bellezza di un meraviglioso bosco, l’autunno.

6. Il Giardino della Memoria - In occasione dell’edizione 2021 del Festival Le Vie dei Tesori, Etna ‘ngeniousa propone un inedito imperdibile e sorprendente appuntamento, per ricordare fra suggestioni poetiche e musicali, una pagina cruciale della nostra storia recente.

7. Festa del Castagno - Colori, arte, profumi e sapori sulla piazza di Trecastagni. Sarà una sagra di paese, una festa con artigiani, artisti, creativi, prodotti tipici siciliani, sapori e profumi di stagione, castagne e vino: (no green pass). E per i vostri figli ci sarà un laboratorio d'inglese per bambini e il "mercatino dei piccoli".

8. Race Etna Village - Seconda edizione del Race Etna Village”, in programma sabato 2 e domenica 3 ottobre al parco commerciale Centro Sicilia. Start alle ore 10.00 di sabato, con il classico taglio del nastro in zona Paddock – area allestita nell’ampio parcheggio adiacente ad Arcaplanet ed Euronics - che inaugurerà ufficialmente l’evento.

9. Infiorata di Paternò - Tradizione di arte e di cultura, in cui gli artisti si esprimeranno con le loro rappresentazioni artistiche. Appuntamento dall'1 al 3 ottobre 2021 presso la 'Scalinata Settecentesca Matrice'.

10. Festa del Fungo Porcino dell'Etna - Anche quest'anno la comunità di Fornazzo organizza la Festa del Fungo Porcino nell'ultimo weekend di settembre e il primo di ottobre. Una festa dedicata a una prelibatezza montana che ci piace celebrare dedicandogli varie ricette legate alla tradizione culinaria siciliana con un occhio alla sperimentazione e proposta di nuove ricette.

11. Visite drammatizzate alla Badia di Sant'Agata - Una speciale visita teatralizzata con gli attori Barbara Gallo e Francesco Bernava che, in abiti dell’epoca, faranno da guida alla chiesa, uno dei più sfarzosi esempi del barocco catanese, fra gli spazi solenni dell’aula liturgica e quelli nascosti fra le grate delle monache.

12. Galleria Toluian - Mostra di Patricio Parada - La storica Galleria Toluian di Catania si apre al design contemporaneo, e da martedì 28 settembre a domenica 3 ottobre, ospita l’artista Patricio Parada, per una settimana dedicata al design del gioiello.

13. Presentazione del libro 'Non mi stanco mai di un cielo azzurro' - Sabato 2 Ottobre, alle ore 18:00, Gabriella Trovato presenterà alla libreria Pescebanana il libro dal titolo 'NON MI STANCO MAI DI UN CIELO AZZURRO (Nous Edizioni)'. Dialogherà con l'autrice Giorgia Landolfo.

14. I Borghi Marinari di Aci - Capo Mulini - Primo appuntamento fissato per il prossimo 2 ottobre 2021 a partire dalle ore 15.30.

15. Veivecura Live In Green - Il giardino aprirà le sue porte domenica mattina alle H 11.00 per godere delle piacevoli temperature autunnali, staremo insieme da Colazione a Pranzo e alle H 14.00 inizieremo il pomeriggio con un bel concerto tra Food, Drink e Green.