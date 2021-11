Cosa fare a Catania, gli eventi del week-end: Christmas Market, Trecastagni International Music Festival, 'Una sera al museo dei carretti'

1. Christmas Market ai Minoriti - Dal 26 novembre al 31 dicembre in Via Minoriti a regnare sarà il Natale. In pieno centro storico una selezione dei migliori artigiani siciliani vi aspetta con addobbi natalizi, idee regalo super originali, dolciumi e molto altro. Un grande albero di Natale accoglierà gli ospiti di Scie che verranno guidati nel percorso, tra le casette degli artigiani, da un lungo e maestoso tappeto rosso.

2. 'Black Friday' al Centro Sicilia dal 27 al 29 novembre - Una shopping night esclusiva con negozi APERTI fino alle 22 Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 novembre dalle ore 19.30 ti aspettano musica, spettacoli e tanto altro con Valerio Sardella, Daniele Sardella e Marilene Di Stefano della Compagnia Joculares.

3. Catania - La via dell'acqua e la via del fuoco - L'associazione Grand Tour del XXI Secolo organizza un tour che avrà inizio da piazza Currò, di fronte alle Terme dell'Indirizzo.

4. Presentazione del libro "Il profumo della libertà" - Venerdì 26 novembre 2021 a partire dalle ore 17.30 appuntamento al Mondadori Bookstore per la presentazione del libro di Giovanna Giordano dal titolo 'Il profumo della libertà'.

5. 47° Premio Internazionale Garofano D'Argento - Appuntamento sabato 27 novembre dalle 18.00 alle 22.00 a Palazzo Biscari per questa ennesima edizione. L’idea originale del fondatore era di promuovere i prodotti del florovivaismo unitamente alla bellezza del territorio e alla cultura siciliana. Ad oggi questa nobile impresa continua grazie alla figlia, dott.ssa Maria Carmela Calì.

6. Presentazione del libro 'Orgoglio siciliano' - Venerdì 26 novembre, alle ore 17.30, alle Ciminiere (padiglione C3) sarà presentato il libro "Orgoglio Siciliano, luci e ombre dell’Autonomia e dell’Anima siciliana", a cura di Nuccio Carrara per Bonfirraro Editore. A metà tra breve saggio storico e antologia critica, "Orgoglio Siciliano" si presenta come un’opera corale, poliedrica e a carattere divulgativo.

7. 'Martogliana' alla Sala De Curtis - L'anima di Catania in una storia affascinante che si intreccia con un mosaico di commedie, un magico connubio di risate, emozioni e musica. Tutto questo e "Martogliana", lo spettacolo che appartiene ad ogni catanese, ad ogni siciliano.

8. Spettacolo 'In balia di un attimo' - Sabato 27 Novembre, ore 21.00 - Teatro Futura, via Macallè 3/A, Catania. Regia Federico Fiorenza e Sandro Rossino con Micaela De Grandi, Valentina Ferrante, Federico Fiorenza, videomaker Giuseppe Guagliardo, aiuto regia Angelo Leonardi, light designer Marco Tumminelli, compagnia Banned Theatre.

9. Mystery Tour - Ombre nella notte - MYSTERY TOUR: OMBRE NELLA NOTTE - Venerdi 26 Novembre 2021. Appuntamento in Piazza Duomo ore 19.00 (davanti al Palazzo degli Elefanti). Si raccomanda la massima puntualità. ITINERARIO • Il giallo della pietra nera • La tragica storia di Rosalia • Presenze e misteri in via Crociferi • La morte si veste da sposa • ‘A Lavannara • I vicoli del tempo • Le radici della città.

10. Presentazione del libro 'L'amore che uccide' - In occasione della "Giornata internazionale contro la violenza sulle donne ", venerdì 26 novembre 2021, alle ore 18:30, l'Associazione Sen presenta il libro "L'amore che uccide" di Maria Carmela Torchi, nei locali dell'ex Chiesa di San Benedetto e Santa Chiara di Licodia Eubea.

11. Presentazione del libro "La sinistra e il dilemma dei porcospini" - Venerdì 26 novembre 2021, a partire dalle ore 19.00, appuntamento alla Legatoria Prampolini con la presentazione del libro 'La sinistra ed il dilemma dei porcospini'. Autore del libro è Franco Garufi coordinatore dipartimento Cgil nazionale.

12. Cineforum - Visioni fuori dagli schemi - Arcigay Pegaso Catania è lieta di presentarvi "Visioni fuori dagli schemi". Un cineforum a tematica LGBT+ in cui gli "schemi" sono rappresentati dai rigidi confini eteronormativi e patriarcali in cui la società vorrebbe costringere tutte le persone a rientrare. Vi racconteremo storie di amori, di bullismo, di coraggio, di lotta per i pari diritti e per il riconoscimento delle diversità. DOMENICA 28 NOVEMBRE - TUTTI PARLANO DI JAMIE (115 minuti). Anno: 2021 - Regista: Jonathan Butterell.

13. Una sera al museo: nel backstage dei carretti siciliani - Tutti quanti abbiamo visto almeno una volta nella nostra vita sfilare un carretto siciliano con quell'esplosione di colori tale da rimanere stregati, ma cosa c'è dietro? Una interessante serata ci attende al MUSEO DEL CARRETTO SICILIANO AD ACI SANT'ANTONIO alla scoperta di questo antico mestieri. Per l'occasione il mastro pittore del carretto, M°GAETANO DI GUARDO, ci farà da 'Cicerone' in questo suggestivo percorso, ripercorrendo l'arte di questo mestiere.

14. 'Archimede una vita geniale' al Ludum - Esperimenti, prosa, esplosioni, utilizzerete una vite di Archimede, risolverete uno stomachion, vi brucerete con uno specchio ustorio, leve e bilance non avranno segreti. Un viaggio meraviglioso e interattivo nella mente del più grande genio del mondo antico (e forse non solo di quello).

15. Trecastagni International Music Festival: il 26 e 27 novembre Micieli e Zhang in concerto - Il 26 e il 27 novembre alle 21:00 la cittadina alle pendici dell’Etna ospita i due artisti internazionali per un viaggio tra i capolavori del passato di Liszt, Chopin, Bach e Beethoven. Gli appuntamenti della N.A.M.AE. proseguono anche domenica alle 11:00 con il concerto-aperitivo di DomeniClassica, che vedrà esibirsi il Quartetto Duprè con Christian Vaccaro e Chiara Sanzaro pianoforte solista.