Christmas Town, teatro d'autore, mercatini: cosa fare a Catania per l'Immacolata e nel weekend

Il Natale si avvicina, e lo dimostrano anche tutti gli appuntamenti in programma dall'Immacolata (8 dicembre) fino a domenica 10 dicembre.

Venerdì sarà il giorno dell'inaugurazione alle Ciminiere del grande parco tematico 'Christmas Town', dedicato a grandi e piccini. Chi vorrà già fare 'assaggiare' ai più piccoli la magia del Natale potrà recarsi al Monastero dei Benedettini per la 'Caccia al tesoro', alla Nuova Dogana per 'Natale all'accademia degli Elfi', al Parco Paternò del Toscano o alla fattoria Gjmala.

E per la serie 'A Natale si è tutti più buoni' si potrà fare beneficenza acquistando una stella di Natale AIL per supportare la ricerca o un panettone per sostenere l'attività di Emergency.

Spazio anche al teatro con lo spettacolo di Panariello e Masini al Metropolitan, 'Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'Agosto' al Teatro ABC e 'Una notte ad Amsterdam' al Piccolo Teatro della Città.

Il primo parco tematico del Sud Italia – prodotto da 2512 - sbarcherà al Centro fieristico le Ciminiere dall’8 al 30 dicembre per “accendere” una delle festività più attese dell’anno. È il “Christmas Town” e ospiterà tantissime attrazioni: dalla pista di pattinaggio sul ghiaccio alle aree-gioco allestite da Lego, PlayMobil, Disney Princess, Sylvanian Families e Peg Perego; dal cinema (dove rivedere i film celebri dedicati al Natale) al planetario, passando per mercatini scintillanti, aree food, renne parlanti, parate e spettacoli che racconteranno la magia di una festa unica. Una città nella città, un parco dei divertimenti a tema, che condurrà migliaia di visitatori attraverso un vero e proprio viaggio emozionale con grandi allestimenti scenografici, Disco Christmas, luminarie, giostre, postazioni selfie e oltre 150 animatori tra figuranti e musicisti.

Questa settimana appuntamento in Sicilia con 'Panariello-Masini' con lo spettacolo 'Lo strano incontro'. CATANIA venerdì 08 dicembre Teatro Metropolitan e PALERMO sabato 09 dicembre Teatro Golden. Lo “strano incontro” tra Panariello VS Masini, che ha conquistato il pubblico con oltre 25 spettacoli in tutta Italia nel corso dell’estate, continua… GIORGIO PANARIELLO e MARCO MASINI arrivano con il loro spettacolo nei teatri delle principali città con un gradito ritorno in Sicilia, per due spettacoli organizzati da Puntoeacapo con la direzione artica di Nuccio la Ferlita.

Venerdì 8 dicembre 2023 a partire dalle 10:30 il Monastero dei Benedettini di Catania si trasformerà in un labirinto pieno di misteri e indovinelli da risolvere. Ritorna il tradizionale appuntamento a cura di Officine Culturali con la “Caccia al tesoro di Natale 2023”. Bambini e bambine, accompagnati dalle famiglie, si addentreranno tra le imponenti architetture monastiche per cercare insieme alla propria squadra la soluzione agli enigmi e trovare l’ambito tesoro.

I volontari di AIL con i gazebi colmi di “buone stelle” saranno presenti l’8, il 9 e il 10 dicembre dalle 9 alle 19 a Catania in Piazza Giovanni Verga, in Corso Italia (in prossimità della Chiesa Cristo Re), in Via Etnea 284. Ci saranno piccole postazioni anche nella provincia di Catania: a Maletto in Piazza IV Novembre (l’8, il 9 e il 10 dicembre all'interno del Mercatino di Natale); a Belpasso nella Proloco in Via Roma (l’8 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19); a Giarre in Piazza Duomo (il 10 dicembre, dalle 9 alle 13); a Mascali in Piazza Duomo e a San Giovanni La Punta in Piazza Lucia Mangano (il 17 dicembre dalle 9 alle 12.30). La raccolta fondi natalizia organizzata da AIL si svolgerà nelle piazze, ma è aperta anche alle prenotazioni telefoniche al numero unico 3703791645 , via email a info@ailcatania.it e direttamente online sul sito www.ailcatania.scontrinoshop.com.

Giuseppe Zeno ed Euridice Axen vestono i ruoli che furono di Giancarlo Giannini e Mariangela Melato, nella trasposizione del celebre film di Lina Wertmu?ller, “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto”, opera postuma per il teatro firmata dalla stessa regista (scomparsa due anni fa) in collaborazione con Valerio Ruiz. L’atteso spettacolo diretto da Marcello Cotugno, che ne ha curato anche l’adattamento con Irene Alison, sarà in scena da venerdì 8 dicembre al Teatro ABC di Catania per il terzo appuntamento della stagione di prosa “Turi Ferro”. Otto le repliche previste.

Quest’anno puoi portare in tavola il tipico dolce natalizio senza rinunciare alla solidarietà grazie al “Panettone fatto per Bene” di EMERGENCY nelle piazze di tutta Italia da giovedì 7 a domenica 10 dicembre 2023. Con il semplice acquisto di un dolce di Natale potrai sostenere i progetti dell’associazione in Italia e nel mondo, contribuendo concretamente a garantire il diritto alla cura con EMERGENCY.

In occasione della festività dell'Immacolata concezione, Sicilia Gaia propone una visita al parco Gjmala tra dromedari, tartarughe giganti, marabu’ e tanti altri animali esotici. Vi accoglierà un piccolo Villaggio di Babbo Natale per i piccoli dove una delegazione di ELFI provenienti direttamente da Rovaniemi, in Finlandia, Città ufficiale di Babbo Natale, raccoglierà le letterine dei bambini. ANIMAZIONE - Corsa ai sacchi, trucca bimbi, pesca a sorpresa. MOSTRA FAUNISTICA - Il parco sarà visitabile in autonomia nel corso della giornata. PIC NIC - Sarà possibile pranzare all'interno del parco dalle 12.00 alle 14.30 con un cestino contenente un'insalata di farro, 2 sandwich, un frutto e un dolcino, acqua, vino e caffè.

La capitale olandese, tollerante e disinibita, fa da humus all’incontro tra Tommaso e Queen all’interno di una vetrina della “red light street” nello spettacolo Una notte ad Amsterdam. La pièce, prodotta da In Arte, è scritta da Giovanna Criscuolo e interpretata da Vincenzo Volo e dalla stessa autrice, con la regia di Federico Magnano di San Lio, va in scena sabato 9 dicembre (ore 21) e domenica 10 dicembre (ore 18) al Piccolo Teatro della Città di Catania. La storia si svolge nella città conosciuta soprattutto per il quartiere a luci rosse e i coffee shop, meta da visitare almeno una volta per chi vuole trasgredire “legalmente”.

Venerdì 8, Sabato 9 e Domenica 10 Dicembre 2023, presso il centro commerciale Centro Sicilia i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica potranno godersi due giornate gratuite, ricche di musica, per un viaggio attraverso la magia del vinile a 33, 45 giri, dei MIX e dei CD. Troverete espositori selezionati per una full immersion tra i vinili, i MIX, i CD e i DVD di musica metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica, cantautorato italiano e molti altri. Troverete stampe musicali, poster, custodie dedicate, inoltre potrete incontrare tanti altri che come Voi hanno un’incontenibile passione per la musica e per il vinile, e diventare parte di una Community con cui condividere incontri e contenuti.

A grande richiesta si ripropone un itinerario insolito che vi farà conoscere il cuore di Catania, come non avete mai fatto prima. Percorrerete il centro storico della città, addentrandovi in vicoli, cortili e siti archeologici segreti. Attraverserete i quartieri più pittoreschi ed autentici di Catania, ricchi di storia e racconti, accompagnati dalla guida turistica Vanessa Motta che vi mostrerà l’altra faccia del centro cittadino.

Sicilia Gaia, Parco Paternò del Toscano e Da Grande Voglio Fare l'Architetto, organizzano "Il Villaggio di Babbo Natale" è un laboratorio di architettura per bambini volto alla ricostruzione di un modello di villaggio. Ogni bambino costruirà la propria "tessera" che unita insieme alle altre costruirà l intero villaggio del Natale.

Mineo si prepara ad accogliere il prossimo 7 e 8 dicembre "Gli atelier dell'olio d'oliva”, un evento all’insegna della cultura, solidarietà e sostenibilità organizzato dall'associazione La Città Felice Onlus che verrà presentato lunedì 4 dicembre alle ore 11, presso la sede dell’omonima associazione, in via Carlo Alberto. La manifestazione, progettata per esplorare il rapporto vitale tra le risorse naturali e lo sviluppo sostenibile del territorio, avrà un focus specifico sul valore dell'olio d'oliva e dei prodotti della terra come motori di una crescita locale responsabile e innovativa.

Dall'8 dicembre al 29 dicembre 2023 le associazioni 'Le Pulci di Città' e 'I Viandanti Benessere e Spiritualità' saranno presenti a Piazza Mazzini per un Natale all'insegna di diversi eventi e laboratori. Per essere informati cliccare sul seguente link.

L’Etna, nella sua complessità di aspetti vulcanologici, è ricca di grotte originate da eruzioni antiche e recenti. Alcune di queste, per le loro peculiarità, sono state sfruttate dall’uomo per la conservazione ed il commercio della neve, altre testimoniano la furia del flusso lavico che ha originato le note grotte “a scorrimento”. La guida naturalistica Antonino Di Grazia propone un interessante trekking alla scoperta di due grotte del versante nord: la “Grotta della neve” e la “ Grotta dei Rotoli”. Il percorso non tralascerà altri elementi naturalistici che contestualizzano fortemente il territorio, ovvero il Primo Monte con annesso rifugio e la bottoniera dei Monti Sartorius. Lungo il percorso si effettuerà una apposita sosta per la consumazione del pranzo a sacco.

Venerdì 8 dicembre 2023, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, appuntamento a Land - La Nuova Dogana (Porto di Catania - Via Cardinale Dusmet) per l'evento di beneficenza dal titolo 'Natale all'Accademia degli Elfi'. Animazione, laboratori per bambini, spettacoli. Ingresso gratuito.