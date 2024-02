Cosa fare a San Valentino a Catania: tutti gli eventi

Nemmeno il tempo di finire di festeggiare il Carnevale che è già tempo di celebrare l'amore con la sua giornata per antonomasia, ossia quella di San Valentino.

Sono tanti e diversi gli appuntamenti ai quali le persone innamorate potranno partecipare il prossimo 14 febbraio a Catania e provincia: cene gourmet con intrattenimento musicale, seminari, visite guidate, passeggiate a cavallo, mercatini, incontri di lettura e tanto altro ancora. Eccoli nel dettaglio.

Mercoledì 14 febbraio 2024, a partire dalle ore 9.00, appuntamento in Via San Francesco La Rena 35 a Catani per il 'San Valentino in spiaggia' organizzato da 'New Eagle's Club Centro Ippico'. Per ulteriori informazioni e prezzi dell'esperienza telefonare al numero 338 777 2395.

Mercoledì 14 febbraio appuntamento con “San Valentino al Monastero: paghi un biglietto, entri in due”, la promozione per partecipare alle visite guidate a cura di Officine Culturali che permetterà a tutti i visitatori e tutte le visitatrici di partecipare al percorso guidato all’interno del complesso monastico pagando un solo biglietto intero al posto di due.

Mercoledì 14 febbraio 2024, a partire dalle ore 17.00, appuntamento alla Libò Libreria dei ragazzi e degli errori con l'evento dal titolo 'La libraria Chiara legge l'amore'. A partire da bambini dell'età di 3 anni. Ingresso gratuito ma su prenotazione.

Mercoledì 14 febbraio 2024, a partire dalle ore 20.00, appuntamento al Giardino d'Inverno (sito a Giarre in Via Don Luigi Sturzo 2) per la serata romantica di San Valentino da poter trascorrere insieme al proprio partner assaporando una cena ad hoc preparata dallo chef.

Celebra il giorno degli innamorati con un'esperienza culinaria da sogno presso Villa Ester. Prenota un tavolo per la cena di San Valentino e lasciati conquistare dal ìmenu speciale e dalle incantevoli note della musica dal vivo per una serata indimenticabile.

Mercoledì 14 febbraio 2024, appuntamento all'Hotel Costa del Sole di Catania con lo spiritual teacher Leandro per l'evento dal titolo 'Amarsi - Special Edition San Valentino'. Seminario (rivolto esclusivamente a coppie di fidanzati), cena e pernottamento.

Incastonati tra le rocce dell’Etna e il blu del mar Jonio, I Giardini di Villa Fago sono il luogo ideale per trascorrere una romantica cena, tra la delicatezza dei saloni in stile inglese, i colori intensi della cultura siciliana e lo stile unico dei Giardini, con riflessi e geometrie di rara bellezza.

Mercoledì 14 febbraio 2024, a partire dalle ore 20.00, appuntamento a 'La Reggia' di Viagrande con la serata dal titolo 'San Valentino'. Menù elaborato dallo chef e musica dal vivo con gli Hot4sax. Nel corso della serata gli innamorati presenti avranno la possibilità di ricevere tantissimi premi.

Dal 10 febbraio 2024 al 14 febbraio 2024 appuntamento al Centro Commerciale Le Porte di Catania con il 'Mercatino di San Valentino. Si potranno trovare tante idee regalo come cuori di velluto e tanti altri articoli particolari. Ingresso libero.

Mercoledì 14 febbraio 2024, appuntamento dalle ore 20.30 alle ore 22.00 presso il 4SPALuxuryBeauty per la serata dal titolo 'Romantic Spa Night'. Percorso benessere di 90 minuti con Wellness break. Posti limitati. Info e prenotazioni al numero 095-491932.

Dopo il successo dell'evento Catania tra il sacro e il profano ecco un tour inedito dove si parlerà di eros e tanatos Incontrerete i partecipanti nella piazza Di san Placido alle ore 19.00. Vi recherete in piazza Dante, Castello Ursino via Crociferi, per parlare di letteratura erotica catanese, di novizie e di monaci trasgressivi e delle leggende legate al tema dell'amore. Affronterete quindi il discorso sui simboli di Catania, dal sincretismo che lega Iside a Sant’ Agata; parlerete di delitti passionali, di morti violente.

Mercoledì 14 febbraio 2024, a partire dalle ore 20.00, appuntamento al 'Faro' di Acireale per la cena di San Valentino. Info e prenotazioni: 3887392907 - 3518319717. Menù: Ostriche e fragoline di bosco. Tartare di scampo con mangostano e cioccolato di Modica al peperoncino. Ravioli all’astice con burro, salvia e caviale. Gamberoni in salsa piccante. Mousse di cioccolato con cristalli di sale.

Mercoledì 14 febbraio 2024, a partire dalle ore 20.30, appuntamento alle Cantine Nicosia a Trecastagni per la serata dal titolo 'San Valentino in Cantina'. Cena a lume di candela. Prezzo a persona: € 55,00 (vini inclusi). Info e prenotazioni: +39 095 7809238 / +39 095 7806767.

Mercoledì 14 febbraio 2024, dalle ore 19.00 alle ore 22.00 appuntamento alla Cantina Palù con l'evento dal titolo 'San Valentino sushi e vino'. € 28,00 a persona per partecipare allo showcooking in collaborazione con Hiro Sushi. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 3286773379.

Mercoledì 14 febbraio 2024, a partire dalle ore 20.00, appuntamento al Mondifeso Azienda Vitivinicola per la serata di San Valentino. Degustazione da € 25,00 a persona. Due calici di vino, tagliere misto, dolce della casa e zibibbo. Per prenotazioni telefonare al numero 320-4754140.

Mercoledì 14 febbraio 2024, a partire dalle ore 21.00, appuntamento al Rosemary's Square di Belpasso con la serata di San Valentino dal titolo 'Gocce di memoria - Giorgia Tribute Band'. Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 095 9598052.