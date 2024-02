La Meta Catania dice addio alla Coppa Italia, sconfitta 2 a 0 a Torino

La Meta Catania ha detto addio alla Coppa Italia. La L84 di mister Alfredo Paniccia si è imposta in casa per 2 a 0, qualificandosi per la Final Four di Policoro. I piemontesi vanno subito vicini al vantaggio, l’incrocio dei pali glielo nega. Il rientrante Timm è autore poi di due ottime parate. Al 15’ Raguso approfitta del portiere fuori dai pali per sbloccare il punteggio. Gli etnei si affidano principalmente alle bordate di Dian Luka, che non sortiscono, però, l’effetto sperato.

Gli ospiti pigiano il piede sull’acceleratore in avvio di ripresa, trascinati da Podda e Bocao. Rossazzurri che 5’ con Rocha, da palla inattiva, vengono fermati dall’efficace intervento di Tondi. Gara intensa con continui cambi di fronte, ma Meta Catania che non riesce a sfondare la fase difensiva di una L84 che in ripartenza, ancora di Vidal, sfiora la il raddoppio, centrando la traversa. Un gol da recuperare per sperare ancora nella qualificazione e Juanra si gioca, nel palpitante finale di gara, il power play con il portiere di movimento per pescare il pareggio. Invece, lo scatenato Raguso finalizza al meglio un’azione solitaria, mettendo un’ipoteca sul successo. L’orgogliosa pressione dei siciliani è priva della necessaria precisione e, così, il suono della sirena sancisce l’epilogo del match.

L84-Meta Catania (1-0 p.t.)

Marcatori: 14’35” p.t. Raguso (L), 16’50” s.t. Raguso (L)

L84: Tondi, Rescia, Fortini, Cuzzolino, Vidal, Pasculli, Garofano, Tuli, Yamoul, Schettino. Coco, Raguso. All. Paniccia

Meta Catania: Timm, Rocha, Dian Luka, Bocao, Anderson, Manservigi, Tornatore, Podda, Silvestri, Salamone, G. Musumeci, C. Musumeci. All. Juanra Calvo

Arbitri: Di Battista di Avezzano e Romano di Nola (cronometrista Zanfino di Agropoli).