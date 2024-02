Calcio a 5 serie A, la Meta Catania si accontenta di un punto contro la Came Treviso

L'attesa sfida tra Meta Catania e Came Treviso è terminata con il punteggio di 1 a 1. Partita che ha rispecchiato i valori di un campionato di serie A di calcio a 5 equilibrato nelle zone di vertice. Qualche rammarico in più per gli etnei dopo un secondo tempo condotto davanti la porta della Came, con Pietrangelo a sbarrare i sogni di gloria dei rivali. Davanti lla bella cornice di pubblico del "PalaCatania", gara combattuta e tatticamente bloccata, esaltata dagli efficaci interventi dei portieri. Nella ripresa, il tecnico Juanra rischia Timm, inizialmente fermato da una botta al volto durante il riscaldamento, e acquisisce con lui possesso dal basso e superiorità. Gli ospiti sbloccano, però, il punteggio al 6′ con il gol di Vieira.

La Meta Catania, a questo punto, si riversa in avanti con forza e determiazione, pressando i trevigiani su ogni pallone. A sei dal termine, la staffilata di Turmena vale il meritato pareggio. I rossazzurri vanno alla ricerca della vittoria, ma Pietrangelo, in serata di grazia, continua a parare, evitando il peggio. Le due squadre devono, così, alla sirena accontentarsi di un punto a testa, che per i padroni di casa è il numero 33. Nel prossimo turno, Musumeci e compagni renderanno visita all’Italservice Pesaro; l’incontro è in programma venerdì con inizio alle ore 20.30.

Meta Catania Bricocity-Came Treviso 1-1 (0-0 p.t.)

Marcatori: 6’ st Vieira; 14' st Turmena.

Meta Catania: Manservigi, Podda, Dian Luka, Anderson, Rocha, Timm, Silvestri, Salamone, G.Musumeci, Turmena, C.Musumeci, Di Conto. All. Guina

Came Treviso: Pietrangelo, Suton, Vieira, Sacon, Turk, Ditano, Botosso, Sai, Di Guida, Fadiga, Perazzetta, Azzoni. All. Lemma

Arbitri: Petrillo di Catanzaro e Desogus di Cagliari (cronometrista Certa di Marsala).