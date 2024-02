La Meta Catania impatta in casa contro la L84, due gol negli ultimi 13" 

La Meta Catania ha pareggiato (4-4), davanti ai propri sostenitori, l'importante sfida contro la L84 nel turno infrasettimanale del campionato di serie A di calcio a 5. Uno spettacolo assurdo il futsal: Timm si scontra in uscita con un compagno e Rescia, a 13 secondi dalla fine, mette dentro il 3-4 per i neroverdi. Gara finita? No, perché i rossazzurri hanno un cuore grande e testa sotto guadagnano un calcio d’angolo. Dal piazzato, l’invenzione di Carmelo Musumeci e la stoccata in girata risolutiva di Anderson a due secondi dalla sirena.

Termina così una partita sempre appesa ad un filo, che la squadra etnea rincorre inizialmente dopo la rete di Tuli su passaggio errato di Timm. La reazione dei padroni di casa arriva grazie al sacrificio di infortunati al rientro come Musumeci e Pulvirenti, nonostante un rosso cervellotico a Bocao. Il solito Podda riequilibra al 10' il punteggio. Il quintetto piemontese sfrutta ogni cosa e chiude in vantaggio il primo tempo grazie al gol di Vidal.

Nella ripresa, i centri di Anderson e Podda ribaltano la situazione. A 3' dal termine, il 3-3 siglato da Vidal, nonostante l’assedio Meta Catania che sfiora, più volte, il poker. L'epilogo è raccontato nell’incipit della cronaca per un risultato, che sta forse stretto alla Meta Catania, ma che evidenzia come questa compagine possa scrivere ancora parole di emozione nella stagione. In classifica, i catanesi sono rimasti al settimo posto con 35 punti all'attivo. Venerdì sera è in programma, infine, il match in trasferta contro la Sandro Abate.

Meta Catania-L84 (1-2 p.t.)

Marcatori: 6’00” p.t. Tuli (L), 10’00” Podda (M), 19’20” Vidal (L), 8’00” s.t. Pulvirenti (M), 8’30” Podda (M), 15’00” Vidal (L), 19’47” Rescia (L), 19’56” Anderson (M).

Meta Catania: Timm, Bocao, Podda, Salamone, Rocha, Manservigi, Silvestri, Pulvirenti, Dian Luka, G. Musumeci, C. Musumeci, Anderson. All. Juanra Calvo.

L84: Tondi, Rescia, Tuli, Raguso, Cuzzolino, Pasculli, Garofano, Yamoul, Schettino, Vidal, Novo, Fortini. All. Paniccia.

Arbitri: Cefalà di Lamezia Terme e Giovanni Loprete di Catanzaro (cronometrista Burletti di Palermo).

Note: espulso al 4' st Bocao (M) per doppia ammonizione.