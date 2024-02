Scoppiettante pareggio della Meta Catania sul campo dell'Italservice Pesaro

La Meta Catania Bricocity ha pareggiato (5-5) sul campo dell’Italservice Pesaro nella 21^ giornata del campionato di serie A di calcio a 5. I primi dieci minuti di gioco sono racchiusi nel tiro di Dian Luka, respinto da Putano, nella traversa di Podda e nel prodigioso intervento di Manservigi sulla saetta di Barichello. Gara che viene sbloccata dal capitano Carmelo Musumeci: il numero 22 etneo si trova al posto giusto al momento giusto sulla carambola donata dalla punizione di Bocao. I rossazzurri raddoppiano con il cost to cost di Podda, che termina con una staffilata ad incrociare. Dimezza le distanze Barichello sotto porta, 1-2 e Pesaro che sfiora il pareggio con Caruso e Pires, ma Manservigi è reattivo nel chiudere loro lo specchio.

Nella ripresa, inizio senza sussulti, Meta Catania in controllo e Italservice Pesaro elettrica nel cercare spazi. Al 9’ tris di Raul Rocha. Il brasiliano stoppa il pallone all’altezza della lunetta dell’angolo, sombrero all’avversario e al portiere e sfera depositata di testa in fondo al sacco. Dopo un minuto ancora Bocao cala il poker, finalizzando una ripartenza. Partita finita? Assolutamente no, perché i padroni di casa risalgono la corrente con il power play, andando a segno quattro volte di fila (marcatori: Andrè 2, Barrichello e Juan Fran) fino ad operare l’incredibile sorpasso. Gli ospiti non ci stanno e riequilibrano, a loro volta la situazione, grazie a gol di Bocao. Nel palpitante finale, prima il palo di Salamone e, a tre secondi dalla sirena, il montante centrato da Rocha negano il successo alla Meta Catania.

Italservice Pesaro-Meta Catania 5-5 (1-2 p.t.)

Marcatori: 10’18” p.t. C. Musumeci (M), 11’24” Podda (M), 17’13” Barichello (I), 8’34” s.t. Rocha (M), 10’13” Bocao (M), 12’25” Andrè (I), 13’35” Barichello (I), 14’36” Juan Fran (I), 16’06” Andrè (I), 17’47” Bocao (M).

Italservice Pesaro: Putano, Caruso, Barichello, Andrè, Schiochet, Luberto, Vavà, Pires, Belloni, Juan Fran, Miguelin, D’Ambrosio. All. Scarpitti.

Meta Catania: Manservigi, Dian Luka, Bocao, C. Musumeci, Anderson, Timm, Rocha, Podda, Silvestri, Salamone, G. Musumeci, Cassarino. All.Calvo Rodrigues.

Arbitri: Perona di Biella e Minardi di Cosenza (cronometrista Serfilippi di Pesaro).