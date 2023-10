Eccellenza: l’Fc Misterbianco sorpassa la Nebros sui “titoli di coda”

Squadra in casa

Squadra in casa Fcm Misterbianco

Prezioso successo dell’Fc Misterbianco, che ha battuto (2-1) in rimonta la Nebros, agganciandola, così, nelle zone “nobili” della classifica. Si è giocato al “Carone” di Ragalna per l’indisponibilità del campo di Misterbianco. Gli ospiti si fanno preferire nella parte iniziale del match e passano meritatamente in vantaggio al 20’, quando Camara conclude un’azione personale, insaccando il pallone con un preciso diagonale. Immedata la reazione dei padroni di casa, che pareggiano grazie al colpo di testa di Daniele Scapellato sulla punizione battuta da Sinatra.

Fc Misterbianco vicino al sorpasso, in avvio di ripresa, con i tentativi di Lorefice e Sinatra, mentre, sull’altro fronte, alcune veloci ripartenze peccano di precisione nell’ultimo passaggio. Tutto sembra indicare l’1-1 come risultato finale, invece, allo scadere, Lorefice, lancia Lanzafame, che serve l’accorrente Travaglio, il cui destro si infila proprio sotto l’incrocio, decidendo la sfida.

Fc Misterbianco - Nebros 2-1

Marcatori: 20’ Camara; 22’ D. Scapellato; 90’ Travaglio.

Fc Misterbianco: Caruso, Isola (42’ Binanti, 28’ st Lanzafame), Scaletta, Basile, Gallo, D’Arrigo , D. Scapellato, Lorefice, Travaglio, Sinatra (47’ st Coniglio), F. Scaprllato (20’ st Maesano). All. Di Mauro.

Nebros: Di Fina, Conti (27’ st Di Vita), Gassama, Assenzio, Sciotto, Cassaro, Pontini (7’ st Zingales), Camara, Rando (14’ st Traviglia), Ancione, Ricciardello (8’ st Biondo). All. Perdicucci.

Arbitro: Fundarotto di Trapani.