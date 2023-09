Eccellenza: l'Fc Misterbianco si tiene stretto il punto contro il Santa Croce 

L'Fc Misterbianco non è andato oltre il pareggio per 1-1 in casa contro il brillante Santa Croce. Quarto punto in due gare disputate per l'undici allenato da Gaetano di Mauro, apparso, però, in difficoltà rispetto al positivo esordio sul campo della Leonzio. Al 12' locali vicini al gol: su calcio angolo, Lorefisce colpisce il pallone di testa, intercettato da un difensore nei pressi della linea "fatale". Sull'altro fronte, il tiro da lontano scagliato da Camara lambisce il palo. Prima dell'intervallo, Misterbianco in vantaggio grazie alla "zampata" di Daniele Scapellato.

La formazione iblea non ci sta e, ad inizio ripresa, pareggia con la precisa girata aerea di Semeraro. Al 20' Eyre si oppone con bravura alla battuta al volo di Viaggio. Nel finale, la traversa nega il gol del colpaccio a Ogbebor, mentre è poi il palo ad opporsi alla conclusione dal limite e sulla ribattuta Di Perna manca una facile opportunità per operare il risolutivo sorpasso.

Fc Misterbianco-Santa Croce 1-1

Marcatori: 42' D. Scapellato; 8' st Semeraro.

Fc Misterbianco: Caruso, Viaggio (46' st Isola), Scaletta (30' st Nicolosi), Basile, Gallo, D'Arrigo, D. Scapellato, Lorefice, Travaglio, Sinatra, F. Scapellato (30' st Milazzo). A disp.: Governo, Torrisi, Brancato, Di Salvo, Spinale, Binanti. All. Di Mauro.

S.Croce: Eyre, Bellina (43' st Celestre), Prestigiacomo, Diara, Semeraro, Ravalli, Camara, Bello, Gomez (37' st Nane), Nunes (31' st Di Perna), Ogbebor (35' st Tomasi) A disp.: La Licata, Rimaudo, Cancemi, Massari, Figini. All. Galfano.

Arbitro: Lazzara di Barcellona P.G. (Pirrotta di Barcellona P.G. e Spanò di Messina).